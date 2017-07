image

Rekordzahlen und große Pläne: T-Mobile US nimmt sich Geschäftskunden vor

Lange galt T-Mobile US als Mobilfunk für den kleinen Mann. Jetzt will CEO John Legere auch an die Großen in den Chefetagen der Unternehmen ran. Angesichts von Rekordergebnissen liebäugelt er sogar mit einer Dividende. mehr…