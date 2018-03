Software- und Hardware-Riese Microsoft spaltet sich in zwei Unternehmensteile auf

Microsoft steht vor einem umfangreichen Konzernumbau und spaltet sich intern in zwei Teile auf. Das teilte Konzernchef Satya Nadella mit.

Der Konzern spaltet sich in zwei Teile auf. (Foto: Reuters) Microsoft

Redmond, DüsseldorfDer Software- und Hardware-Riese Microsoft hat am Donnerstag einen weitreichenden Konzernumbau angekündigt. Der Konzern soll intern in zwei Teile aufgespalten werden. Ein Unternehmensteil soll sich künftig auf Geräte und Nutzererlebnis fokussieren, während sich der andere Unternehmensteil auf Cloud-Dienste und Künstliche Intelligenz (KI) spezialisieren soll.

Rajesh Jha soll den Unternehmensteil Geräte und Nutzererlebnis leiten. Die Leitung des Cloud- und KI-Teils soll Scott Guthrie übernehmen.

Das teilte Microsoft-CEO Satya Nadella in einer E-Mail an die Mitarbeiter mit. Der US-Sender CNBC hatte zuerst darüber berichtet.

„Wir können nicht zulassen, dass organisatorische Grenzen Innovationen für unsere Kunden behindern. Deshalb ist eine Kultur des Wachstumsdenkens wichtig“, begründete Nadella die interne Aufspaltung des Konzerns. Nadella bleibt auch nach dem Umbau CEO des Gesamtkonzerns.

Der langjährige Windows-Chef Terry Myerson verlässt Microsoft im Zuge des Unternehmensumbaus. Myerson, der mehr als 20 Jahre bei Microsoft war, hatte bisher die große Sparte geleitet, die für Windows und die Geräte von Microsoft wie die Surface-Tablets zuständig war.

Nadella arbeitete in den vergangenen Jahren daran, das Geschäft von Microsoft stärker über das Windows-Betriebssystem hinaus auszubauen, das einst den Grundstein für den Software-Konzern legte. Eine zentrale Marschrichtung dabei waren Cloud-Dienste, bei denen Software, Daten und Rechenkapazität aus der Internet-„Wolke“ bereitgestellt werden. Eine intelligente Cloud und intelligente Geräte würden die nächste Phase der Innovationen bestimmen, schrieb Nadella jetzt in seiner E-Mail an die Mitarbeiter.