Panasonic will es unter die größten Autozulieferer schaffen

Die Halbleitersparte wurde zudem von der Nachfrage nach Bildsensoren für Smartphones und andere mobile Geräte angetrieben und machte den größten Sprung. Verbuchte sie voriges Jahr noch einen Verlust von 43,5 Milliarden Yen, standen im vergangenen Quartal, unterstützt vom Verkauf von Firmenanteilen an einem Kameramodulhersteller, 55 Milliarden Yen Gewinn in den Büchern. Die Gewinnmarge liegt damit bei 27 Prozent.

Selbst mit Fernsehern erzielt Sony auf einmal wieder fast zehn Prozent Umsatzrendite, weil erstens die Produktionskosten erfolgreich gesenkt wurden und zweitens der Absatz von 4K-TVs brummt. Dies reichte, um den minimalen Gewinn bei Handys, den Gewinneinbruch bei Videospielen und die Verluste im Filmgeschäft wettzumachen. Sonys Herausforderung ist allerdings, dieses Niveau zu halten, wenn sich die Lage verschlechtert. Denn besonders bei Halbleitern geht es immer wieder steil auf und ab.

Panasonic hingegen ist traditionell schon immer stärker mit einer Vielzahl von Produkten wie elektronischen Bauteilen, Klimaanlagen, Solarzellen und Batterien als Zulieferer aktiv gewesen. Dazu gesellen sich noch Haushaltsgeräte, bei denen Panasonic in Japan oft Marktführer und daher recht profitabel ist.

Dementsprechend hat der Konzern in seiner Sanierung stärkeres Gewicht auf diese Sparten gesetzt, die weit weniger Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit finden. Der Vor- und Nachteil von fehlendem medialen Sexappeal ist die größere Stabilität in diesen Geschäften. Allerdings winken auch selten hohe Margen wie bei Halbleitern.

Bei Haushaltsgeräten sind es immerhin überdurchschnittliche 6,6 Prozent und audiovisueller Unterhaltung, sprich Fernsehern, 6,5 Prozent. Die größten Zukunftshoffnungen wie Brennstoffzellen, Solarzellen und Ausstattungen für smarte Häuser und Städte sowie Zulieferungen für die Autobranche wie Akkus wachsen zwar am meisten, machen aber noch unterdurchschnittlichen Gewinn.

Dies könnte sich allerdings ändern, besonders in der Automobilsparte. Panasonic hat in den vergangenen Jahren massiv in neue Technologien und in Akku-Fabriken für Tesla und andere Autobauer investiert. Damit will der Konzern diese Sparte bis 2021 unter den zehn größten Autozulieferern etablieren und seine Marktführerschaft bei Akkus ausbauen. Diese Investitionen haben die Gewinne gedrückt. Aber von nun an soll es mit Umsatz und Profiten bergauf gehen. Im ersten Quartal verkaufte die Sparte bereits 13 Prozent mehr als vor einem Jahr.