Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

South by Southwest Bei dem Festival in Austin geht es um Technik, Politik, Film – und Musik. (Foto: Getty Images for SXSW)

AustinEigentlich ist ja die Westküste Amerikas für die Zukunft der Welt zuständig, vor allem die Region in Kalifornien rund um San Francisco und San Jose. Dort treten reihenweise Unternehmen mit dem Anspruch an, alte Branchen umzukrempeln. Dort entstehen Projekte, Autos das Fliegen beizubringen, Touristen zum Mond zu schießen, den Mars zu erobern und das menschliche Leben auf 1000 Jahre zu verlängern.

Aber einmal im Jahr schaut die Zukunft für ein paar Tage im Landesinneren vorbei, in Austin im Bundesstaat Texas. Die Stadt ist bekannt für ihre Kultur, ihre modernen Unternehmen und ihre coolen Einwohner, die so gar nicht dem Klischee des konservativen Texaners entsprechen. Dort ist man eher links als republikanisch und betreibt eher Start-ups als Öl-Konzerne.

Die Konferenz „South by Southwest“ mit dem Kürzel SXSW, die an diesem Freitag in Austin startet, ist ursprünglich aus einem Konzertfestival entstanden, und Musik spielt dort ebenso wie Filme immer noch eine große Rolle. Aber längst geht es auch um die sonst für die Westküste typische Mischung aus Visionen und hartem Geschäft.

Von Medien über Medizintechnik bis zu Finanzdienstleistern sind zahlreiche Branchen vertreten. In manchen Workshops geht es um neue technische Lösungen, in anderen um Kreativität oder den Aufbau Beziehungen. Dazu kommen Auftritte prominenter Besuche, in diesem Jahr hat sich Ex-Vize-Präsident Joe Biden angesagt.

„South by Southwest“ (SXSW) Handelsblatt-Delegation Mit zwei Dutzend Handelsblatt-Clubmitgliedern informieren sich Herausgeber Gabor Steingart, Wirtschaftswoche-Chefredakteurin Miriam Meckel und Digital Scout Lea Steinacker mit weiteren Redakteuren über neue digitale Trends.

Facebook-Live-Interview Am Samstagabend um 17.30 Uhr berichtet Gabor Steingart live von der SXSW via Facebook: facebook.com/handelsblatt.

Die Veranstaltung Die internationale Technologie-Konferenz mit dem Kürzel SXSW findet in diesem Jahr vom 10. bis zum 19. März in Austin, Texas, statt. Die 1987 gegründete Veranstaltung vereint Workshops und Festivals. Mehr als 30.000 Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet.

Ein Thema jenseits von Weltraum-Fantasien und ähnlichen Visionen zieht sich durch das gesamte Veranstaltungsprogramm: die Beziehungen zwischen Mensch und Maschine. Wie menschlich können Maschinen werden? Wie arbeiten Mensch und Maschine zusammen? Machen sie sich Konkurrenz oder werden sie durch Kooperation nur noch stärker? Alle diese Fragen haben auch eine politische Komponente vor dem Hintergrund der drängenden Frage, wie sich langfristig ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen erhalten lässt.