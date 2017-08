Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Drohen Risiken für das Wachstum?

Allerdings ist das US-Karrierenetzwerk LinkedIn Xing immer auf den Fersen, wenn es um Mitgliederzahlen geht – zuletzt verkündete die Microsoft-Tochter zehn Millionen Nutzer in Deutschland. Zudem wächst eine Generation heran, die während des Studiums und in den ersten Berufsjahren auch im Ausland Erfahrung gesammelt hat und entsprechende Karrierekontakte mitbringt – droht ein Generationenproblem für den rein deutschen Anbieter Xing?

Nein, glaubt Berenberg-Analystin Simon. Der Fokus auf den deutschen Markt sei richtig: „Eine Menge hochrangiger Führungskräfte nutzen LinkedIn wegen ihrer internationalen Kontakte, aber das ist kein Massenmarkt.“ Die meisten Menschen blieben im Laufe ihrer Karriere in ihrer Heimat und wollten daher eine lokale Plattform nutzen, so Simon: „Xings Hauptzielgruppe sind nicht internationale Geschäftsführer, sondern der Massenmarkt mit Angestellten aus dem mittleren und gehobenen Management.“ Markus Silbe, Analyst bei der BHF Bank glaubt: „Der Fokus auf den deutschen Markt hat früher immer dazu geführt, dass Xing belächelt wurde. Nun zeigt sich, dass sie keine Ressourcen verschwenden, um ein globales Geschäft aufzubauen, sondern ihre Kapazitäten in die Stärkung der hiesigen Plattform stecken.“

Headhunterin Kristin van der Sande, Partnerin bei Odgers Berndtson, glaubt zudem, dass viele sowohl Xing, als auch LinkedIn nutzen: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass beide Plattformen auch gut nebeneinander auskommen.“ Beide Profile würden genutzt, um sich entweder international oder eben auf dem heimischen Markt zu positionieren.

Zudem hätten sich die Geschäftsmodelle der beiden Plattformen verändert, sagt Berenberg-Analystin Simon: „LinkedIn setzt stärker auf den Vertrieb als auf Karriere.“ Untätig ist man bei Xing allerdings nicht: Natürlich beobachte man das Nutzungsverhalten der sogenannten „Double-Homer“ sehr genau, erklärt Xing-Chef Vollmoeller: „Wir würden Alarmsignale bekommen, wenn sie weniger aktiv bei uns würden – aber derzeit sehen wir da überhaupt keine Anzeichen für, ganz im Gegenteil.“