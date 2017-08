Xing Xing legt wieder starke Zahlen vor: Rund eine Million neue Nutzer konnte Xing seit Jahresbeginn gewinnen. (Foto: dpa)

Hamburg, DüsseldorfOb Studivz, Wer-kennt-wen, oder Lokalisten: Die Liste verwaister Sozialer Netzwerke aus Deutschland ist lang. Studivz führt ein reichweitenschwaches Dasein irgendwo zwischen digitaler Nostalgie und Belanglosigkeit, Wer-kennt-wen und Lokalisten sind vom Netz genommen. Einzige Ausnahme: das Karriere-Netzwerk Xing.

Das Unternehmen hat am Montag einmal mehr starke Zahlen vorgelegt: Rund eine Million neue Nutzer konnte Xing in den ersten sechs Monaten des Jahres gewinnen – soviel wie noch nie innerhalb dieses Zeitraums. Auch der Umsatz legt um rund 22 Prozent auf 86 Millionen Euro zu. Der operative Gewinn (Ebitda) stieg um 19 Prozent auf 27,3 Millionen Euro, der Überschuss wuchs ebenfalls um 19 Prozent auf 13,1 Millionen. Die Aktie war mit einem Plus von drei Prozent größter Gewinner im TecDax.

Doch trotz der glänzenden Zahlen bleiben Fragezeichen: Xing hat mit der Microsoft-Tochter LinkedIn einen starken Konkurrenten. Zudem stellt sich die Frage, ob der deutsche Markt auf Dauer nicht zu übersichtlich, wenn sich gleichzeitig junge Absolventen und Berufsanfänger durch Auslandserfahrungen international ausrichten. Droht Xing das gleiche Schicksal wie Studivz und Co?

Xing-Chef Thomas Vollmoeller sieht das naturgemäß anders – und gibt für 2020 ein neues Ziel aus: „Wir peilen 300 Millionen Umsatz und 100 Millionen EBITDA an“, sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Das erste Halbjahr dieses Jahres war das erfolgreichste in der Geschichte von Xing“, so Vollmoeller. Der Schlüssel für den Wachstumskurs sei die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Mitglieder und Unternehmenskunden. Dabei sorgen nicht nur die Premium-Accounts für Zuwächse in der Bilanz, sondern auch die digitale Personalsuche, das sogenannte E-Recruiting. Die Erlöse in diesem Segment stiegen um 39 Prozent auf rund 35 Millionen Euro.

Alles rund um Xing Kontaktbörse für Geschäftsleute Gründer Lars Hinrichs ging es darum, einen Treffpunkt für Geschäftsleute zu schaffen – jenseits von Golfplätzen und Konferenzen. Anfangs hieß das Netzwerk noch Open Business Club oder kurz OpenBC.

Aus OpenBC wird Xing Ende 2006, das Netzwerk hatte bereits 1,5 Millionen Mitglieder, benannte sich OpenBC in Xing um. Das sollte internationalen Nutzern die Aussprache erleichtern.

Gelistet im TecDax Im Dezember 2006 ging Xing an die Börse, knapp fünf Jahre später gelang dem Unternehmen ein Karrieresprung: Im September 2015 stieg es in den TecDax auf, also den Index der 30 größten Technologiewerte.

Burda übernimmt die Regie Der Medienkonzern Burda („Focus“) übernahm 2012 die Mehrheit der Xing-Aktien. Das soziale Netzwerk agiert aber weiter selbständig.

Konkurrent Linkedin holt auf In den deutschsprachigen Ländern ist Xing eindeutig das wichtigste berufliche Online-Netzwerk. Konkurrent Linkedin setzt einiges daran, den Abstand zu verringern. Die Nutzerzahlen des US-Unternehmens sind deutlich gestiegen, allerdings ist Xing weiterhin mit Abstand die Nummer 1.

Geschäft mit Gebühren 2016 lag der Jahresumsatz bei 148,5 Millionen Euro. Der Großteil der Xing-Einnahmen stammt aus dem Geschäft mit dem E-Recruiting.

Ein Markt mit viel Potenzial, den Xing nicht nur mit dem Ausbau der Funktionalitäten auf der Plattform, sondern auch mit Zukäufen vorantreibt: Zuletzt übernahm das Hamburger Unternehmen das Wiener Start-up Prescreen für 17 Millionen Euro. Das gehört zu den am schnellsten wachsenden europäischen Anbietern von sogenannten „Applicant Tracking Systemen“ (ATS).

Das sind Managementsysteme, mit denen Unternehmen den gesamten Bewerbungs- und Einstellungsprozess auf Basis einer Software steuern können. Prescreen verbleibt als eigener Anbieter unter dem Unternehmensdach von Xing bestehen, ergänzt das Portfolio allerdings um einen wertvollen Bestandteil, denn die Systeme erfreuen sich zunehmender Beliebtheit im Personalmanagement, bestätigt Sarah Simon, Senior-Analystin bei Berenberg: „Das Angebot von Prescreen ist eines, nachdem viele Kunden gefragt haben. Xing fügt immer mehr Bestandteile im Markt des E-Recruitings hinzu und will dadurch ein Rundum-Anbieter werden.“

Xing-Chef Vollmoeller sieht im Bereich des Personalwesens massive Veränderungen auf den Arbeitsmarkt zu kommen: „Früher reichte es, 3000 Mark für eine Stellenanzeige von zwanzig Quadratzentimetern auszugeben. Heute funktioniert das Modell Post-and-Pray nicht mehr, da immer mehr Unternehmen um immer weniger Fachkräfte konkurrieren.“ Da müssten Unternehmen aktiver werden, um nicht abgehängt zu werden. Überall angekommen ist das allerdings noch nicht: Christoph Beck, Professor an der Hochschule Koblenz und Experte für Personalwesen hält E-Recruiting für einen dynamischen Markt, gibt allerdings zu bedenken: „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Unternehmen im E-Recruiting unterschiedliche Entwicklungsstufen haben.“