Wo Xing offline wachsen will

Viele Unternehmen setzen weiter auf die klassische Stellenanzeige – Xing-Chef Vollmoeller sieht Nachholbedarf: „Das Modell ‚Anzeige‘ ist gleichgeblieben, nur, dass die jetzt online ist.“ Reichen werde das allerdings nicht, um effizient an gute Mitarbeiter zu kommen: „Da müssen wir weiter Überzeugungsarbeit leisten.“

Prescreen war nicht der einzige Zukauf der vergangenen Zeit: Mitte Juli übernahm die Burda-Tochter das internationale Netzwerk InterNations für zehn Millionen Euro. Das besitzt 2,7 Millionen Mitglieder und ist in rund 390 Städten weltweit vertreten. InterNations richtet sich an die sogenannten Expats, also Arbeitnehmer, die von ihrem Unternehmen für eine gewisse Zeit ins Ausland geschickt werden.

Für Xing ist das kein Schritt in die Internationalität, sondern ein Zukauf, von dem auch das eigene Geschäftsmodell profitieren soll, weiß Berenberg-Analystin Simon: „Der bringt Xing wertvolle Kenntnisse im Bereich Offline-Netzwerken.“ Rund 50.000 Events mit insgesamt 1,5 Millionen Teilnehmern hat das Netzwerk nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr veranstaltet.

Das interessiert auch Xing: „Wir haben unser Augenmerk in den vergangenen Jahren vielleicht zu wenig auf unsere eigenen Offline-Aktivitäten gerichtet“, sagt Chef Vollmoeller. Mit dem Know-How von InterNations wolle man diesen Bereich wieder stärker in den Fokus nehmen: „Wir schaffen Mentalitätssynergien – Xing profitiert von der Offline-Erfahrung, InterNations von unserer Online-Erfahrung“. Man führe zum Beispiel Gespräche darüber, wie Xing Angebote vermarkten könne, in denen Unternehmen InterNations-Pakete für ihre Mitarbeiter im Ausland erwerben könnten.

Das Vernetzen abseits digitaler Sphären hält Vollmoeller für einen Erfolgsgaranten: „Xing ist auch deshalb so stark geworden, weil wir schon früh auf das Lokale gesetzt haben, auf echte Menschen vor Ort, die in der selben Umgebung leben und vor den selben Herausforderungen stehen - und eben nicht nur auf das Programmieren von virtuellen Neuerungen.“ Das Know-How von InterNations hilft auch dem eigenen Veranstaltungsgeschäft, das das Unternehmen vor allem im Bereich „Neues Arbeiten“ vorantreibt: „Wir wollen kein klassischer Veranstaltungsorganisator werden, merken aber, dass da großes Interesse besteht – bei vielen Unternehmen aber auch zum Beispiel bei Verbänden und Handelskammern“, so Vollmoeller. Man werde genau prüfen, inwieweit da neue Geschäftsmodelle möglich und nützlich seien.