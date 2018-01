 Soziales Netzwerk: Facebook enttäuscht Anleger beim Nutzerzuwachs

Facebooks Werbemaschinerie läuft weiter auf Hochtouren: Im abgelaufenen Quartal generierte der Konzern 98 Prozent seiner Einnahmen mit dem Verkauf von Anzeigen. An der Börse kamen die Zahlen dennoch nicht gut an.

Die Aktie des Konzerns verlor nachbörslich drei Prozent. (Foto: Reuters) Facebook

BerlinEin boomendes Geschäft mit Online-Werbung hat den Facebook-Umsatz im vergangenen Quartal auf einen neuen Höchststand getrieben. Das weltgrößte Online-Netzwerk nahm knapp 13 Milliarden Dollar ein. Das war ein Plus von 47 Prozent im Jahresvergleich. Dabei kamen 98 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen, größtenteils für Werbung auf mobilen Geräten.

Der Gewinn stieg um ein Fünftel auf 4,27 Milliarden Dollar, wie Facebook nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Grund für den moderateren Anstieg war die Rückstellung von mehr als zwei Milliarden Dollar zusätzlich für Auslandsgewinne nach der US-Steuerreform.

Facebook hat nun 2,13 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Täglich kommen 1,4 Milliarden von ihnen auf die Plattform. Das waren 32 Millionen mehr als drei Monate zuvor – das langsamste Wachstum seit 2015. Analysten hatten mit einem schnelleren Anstieg der Nutzerzahlen gerechnet. In den USA ging die Zahl täglich aktiver Nutzer sogar erstmals zurück, von 185 auf 184 Millionen. An der Börse kam das nicht gut an. Die Facebook-Aktie verlor nachbörslich zeitweise rund fünf Prozent.

Gründer und Chef Mark Zuckerberg sagte, dass Maßnahmen wie die seltenere Anzeige sich viral ausbreitender Videos bereits im vergangenen Quartal zu kürzeren Nutzungszeiten geführt hätten. So seien täglich 50 Millionen Stunden weniger bei Facebook verbracht worden.

Der neue Kurs von Zuckerberg ist, weniger Inhalte von Medien und Facebook-Seiten und mehr von Freunden und Verwandten zu zeigen. Er hatte bereits angekündigt, dass die Nutzer zunächst weniger Zeit bei dem Netzwerk verbringen würden. Auf lange Sicht werde das jedoch Facebook für sie attraktiver machen.