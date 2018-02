Soziales Netzwerk Hornet Dieser Gründer will Schwulen und Lesben mit der Blockchain helfen

Noch immer leben Schwule und Lesben vielerorts in Gefahr. Der Deutsche Christof Wittig will ihnen mit Blockchain-Technologie helfen.

Der deutsche Gründer will mit verschiedenen Partnern die Blockchain-Technologie nutzen und der globalen Gemeinschaft von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen einen eigenen Token zur Verfügung stellen. (Foto: PR) Christof Wittig

DüsseldorfWenn Christof Wittig Deutsch spricht, dann wird deutlich, dass der gebürtige Karlsruher schon sehr lange Zeit an der US-Westküste lebt. Die Sprachmelodie erinnert weniger an die badische Herkunft als an seinen Lebensmittelpunkt in Kalifornien. Und auch seine Ambitionen sind eher Silicon Valley als Ländle.

Wittig hat 2011 mit Hornet Networks eines der größten Sozialen Netzwerke für homosexuelle Männer gegründet. Doch wer im Valley etwas Großes schafft, der will in der Regel auch die Welt ein klein wenig besser machen.

Wittig will nun mit verschiedenen Partnern die Blockchain-Technologie nutzen und der globalen Gemeinschaft von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen einen eigenen Token zur Verfügung stellen. Damit will der Gründer nicht nur die ökonomische Kraft dieser Gruppe kenntlich machen, sondern auch in Krisenregionen unterstützen.

Ein sogenannter Token funktioniert wie ein digitaler Coupon, erklärt Volker Brühl, Professor am Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität. „ Er bietet also die Zugangs- oder Nutzungsrechte zu einer bestimmten Blockchain-App.“ So ein Nutzungsrecht kommt mittels eines Initial Coin Offerings (ICO) auf den Markt: „Das ist ein Prozess, bei dem ein Token zum Erwerb angeboten wird“, erklärt Brühl.

Zumeist müssten die User in anderen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Etherium zahlen. Der Preis würde dabei willkürlich festgelegt, da es keine wirtschaftlichen Daten gäbe, auf denen eine Bewertung erfolgen könnte, so der Experte. Ein Token macht es beispielsweise wie die Kryptowährung Bitcoin möglich, anonym Handel zu treiben. Die ICO für den LBT-Token ist für die kommende Monaten geplant, die Einnahmen sollen in eine Stiftung fließen. Der Preis steht indes noch nicht fest.

Obwohl in Europa und Nordamerika Homosexuelle bedeutende Fortschritte feiern können, herrscht in anderen Regionen der Welt düstere Zustände. So sind homosexuelle Handlungen in manchen Staaten nicht nur verboten, sondern können im schlimmsten Fall die Todesstrafe bedeuten. In vielen Staaten schauen Regierungen zudem weg, wenn homosexuelle Menschen diskriminiert oder verfolgt werden.

Wittig will daher seinen Tokenkonkret nutzen, um finanzielle Unterstützung zu leisten: „Er kann als Zahlungsmittel genutzt werden, damit sich Verfolgte in Sicherheit bringen können, ohne das sie sich öffentlich machen müssen.“ Über Hornet habe man immer schon Programme gestartet, die in Krisen der lokalen Gemeinschaft helfen sollten.

Die wichtigsten Antworten zum Bitcoin Was sind Bitcoins? Bitcoins sind eine digitale Währung, deren Idee 2008 vorgestellt wurde. Die Bitcoins werden in komplizierten Rechenprozessen erzeugt, das kostet viel Zeit und Rechenleistung, wodurch eine Inflation verhindert werden soll. Auf Plattformen im Internet werden die Bitcoins gegen klassische Währungen gehandelt. Damit soll ein Geldsystem ermöglicht werden, das unabhängig von Staaten und Banken funktioniert sowie Transaktionen beschleunigt und Kosten minimiert. Verbreitung Pro Tag werden der Bundesbank zufolge auf der ganzen Welt 350.000 Transaktionen mit dem digitalen Tauschmittel getätigt, verglichen mit 77 Millionen Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen allein in Deutschland. Vor allem die Bitcoins haben sich über die USA hinaus zu beliebten Spekulationsobjekten mit starken Kursschwankungen entwickelt, außerdem zu einer Art Alternativwährung in Ländern mit Kapitalverkehrskontrollen. So ballt sich ein Großteil des Handels in China. Vorteil 1 Durch Bitcoins sollen die Gebühren von Finanztransaktionen radikal absinken: Während man für eine Auslandsüberweisung über ein traditionelles Kreditinstitut schnell einen zweistelligen Euro-Betrag zahlt, ist die Gebühr für eine Bitcoin-Transaktion gering, liegt teilweise im Cent-Bereich. Zudem dauert die Transaktion meist nur Minuten, ganz egal wie groß die geografische Distanz zweier Konten zueinander ist. Vorteil 2 Die Digitalwährung wird „peer-to-peer“ gehandelt, also direkt zwischen Nutzern ohne die Hilfe von Banken. Möglich macht dies die Nutzung der Blockchain-Technik: Innerhalb des Systems werden alle Transaktionen vielfach und dezentral (und damit dauerhaft nachvollziehbar) gespeichert. Dies könnte nicht nur Währungstransaktionen ohne Zwischeninstanz ermöglichen, sondern zum Beispiel auch Immobiliengeschäfte – die Rolle des Notars übernimmt dann das Blockchain-System. Ihr Konzept hat der bis heute unbekannte Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto in seinem berühmten „White Paper“, dem Gründungsdokument der Community, 2008 beschrieben. Bitcoins funktionieren außerdem „permissionless“, können also ohne Erlaubnis durch eine technische Aufsichtsbehörde benutzt werden. Die Internetwährung ist zudem „trustless“: Anleger müssen keiner externen Partei vertrauen, etwa auf die Autorität staatlicher Aufsichtsbehörden oder Zentralbanken, um Bitcoins nutzen zu können. Nachteil 1 Hauptproblem für die Nutzer dürfte die starke Volatilität sein: Tatsächlich gab es seit 2014 mehrere markante Einbrüche. Im Januar war der Kurs noch unter die Marke von 800 Dollar gerutscht, auch im März hatte es einen größeren Rückschlag gegeben. Wie volatil der Kurs auf lange Sicht ist, zeigt ein Blick auf den Wertverlauf: Nach einem ersten Höchststand bei über 1.200 Dollar Ende 2013 ging es für Bitcoin-Besitzer vor allem bergab. Erst seit Ende 2015 steigt der Kurs tendenziell wieder, weist aber hohe Ausschläge nach oben und unten auf. Ein weiteres Problem: Bitcoins sehen sich harscher Kritik der Aufsichtsbehörden ausgesetzt. Kritiker monieren, dass die Digitalwährung wegen der schwer nachvollziehbaren Zahlungswege auch für kriminelle Zwecke verwendet werden kann. Die Bundesbank hatte unlängst Sparer vor Geldanlagen in der Digitalwährung gewarnt. Der Bitcoin sei „ein Spekulationsobjekt“, dessen Wert sich rapide verändere, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele. „Aus unserer Sicht ist der Bitcoin kein geeignetes Medium, um Werte aufzubewahren.“ Nachteil 2 Absolute Sicherheit gibt es nicht, wie die Angreifbarkeit digitaler Währungen zeigt. So gab es in der Vergangenheit zahlreiche Hackerangriffe auf große Krypto-Tauschbörsen wie MtGox oder BitFinex, bei denen Nutzer Geld verloren haben. Und innerhalb der Bitcoin-Gemeinde schwelt ein Streit über die Herstellungsrechte. Auf unbedarfte Benutzer, auf die die eingeschworene Bitcoin-Gemeinschaft eher abschätzig herabblickt, lauert eine weitere Gefahr: Digitalwährungen, die sich zwar begrifflich an die Bitcoin-Währung anlehnen, hinter denen aber ein betrügerisches System steckt. Der bekannteste Fall ist der der sogenannten Onecoins. Onecoins waren nur über eine zentrale Plattform zu erwerben und auf zentralen Servern gespeichert, Nutzer somit voll dem Betreiber ausgeliefert – für die Bitcoin-Gemeinde, die sich in Online-Foren wie Reddit austauscht, klare Anzeichen für ein Betrugssystem. Inzwischen ermitteln die Behörden.

So zum Beispiel in Tschetschenien, wo homosexuelle Männer im vergangenen Jahr verschleppt, gefoltert oder umgebracht wurden. Manche Medienberichten sprachen von einer durch die Behörden durchgeführten Säuberungswelle: „Hier haben wir Informationen und Werkzeuge zur Verfügung gestellt, damit Verfolgte nach Moskau entkommen konnten.“ Mit einer anonymen Währung könne man dann bald auch konkret Mittel zur Verfügung stellen.

Die Ausgabe des Tokens solle auch über Hornet erfolgen, erklärt Wittig. Als er 2011 das Netzwerk startete, war das eher eine Art Nebenprojekt. Der Deutsche hatte bereits zwei Softwareunternehmen gegründet und erfolgreich verkauft: „Anders als vielleicht anderswo bleibt man auf dem Geld allerdings nicht sitzen, sondern steckt zumindest einen Teil in ein neues Projekt – das ist Valley-Gesetz“, sagt Wittig gegenüber dem Handelsblatt.