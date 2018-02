SpaceX Internet-Satelliten von Tesla-Chef Musk sollen Mars-Besiedlung finanzieren

Die US-Aufsichtsbehörde FCC erlaubt SpaceX, ein Breitbandnetz mithilfe von Satelliten aufzubauen. Das ist wichtig für Musks Pläne für die Mars-Besiedlung. Allerdings ist SpaceX in diesem Bereich ein Nachzügler.

Mit dem Start der Rakete Falcon Heavy hat Musk bereits ein großes Projekt im Februar über die Bühne gebracht. Jetzt will er Satelliten ins All entsenden. (Foto: dpa) Elon Musk

Washington, DüsseldorfDas Unternehmen SpaceX des amerikanischen Milliardärs Elon Musk darf in den USA ein Breitbandnetz mithilfe von Satelliten aufbauen. Die Aufsichtsbehörde FCC billigte am Mittwoch einen entsprechenden Antrag. FCC-Chef Ajit Pai erklärte, die Satellitentechnik könne dort nützlich sein, wo Bürger per Glasfaserkabel oder Mobilfunk nicht erreicht werden könnten. Die Genehmigung gilt auch für Gebiete außerhalb der USA.

Im vergangenen Jahr hatte die FCC bereits für ähnliche Projekte der Firmen OneWeb, Space Norway und Telesat ihr Okay gegeben. So darf OneWeb 720 Satelliten betreiben, Telestat 117 und Space Norway zwei. Mit seinem Breitbandausbau-Programm ist SpaceX also ein Nachzügler.

Ajit Pai begründete die Genehmigung auch im Hinblick auf ihr Potenzial, die Spaltung der USA beim Internetzugang reduzieren zu können. Die Regulierer tragen mit ihrer Genehmigung den Forderungen von US-Politikern nach einer besseren Internetversorgung auf dem Land Rechnung. So sieht auch Donald Trumps Infrastrukturpaket die Förderung des Breitbandausbaus vor – genauso wie Straßen und Brücken.

Musk ist unter anderem Chef des Elektroautobauers Tesla. SpaceX hatte in diesem Monat mit der Falcon Heavy die weltweit leistungsstärkste Rakete ins All geschickt. Der Start war ein wichtiger Meilenstein für Musks Unternehmen, um Aufträge der US-Weltraumbehörde Nasa, der Streitkräfte und von Satellitenunternehmen zu bekommen.

Der Einstieg ins Breitband-Geschäft diversifiziert die ohnehin schon breit angelegten Geschäftsfelder von Elon Musk. Dabei verkauft Musk nicht nur Elektroautos und Batterien, sondern auch Kurioses – beispielsweise Flammenwerfer und Hüte, mit denen er seine Bohrfirma The Boring Company zuletzt querfinanzierte. Gut 20.000 Flammenwerfer verkaufte der Weltraum-Pionier binnen fünf Tagen.

Im Vergleich zum Vorhaben der Boring Company, deren Geschäftsmodell der Bau unterirdischer Tunnel für Städte wie Los Angeles ist oder seiner Firma Neuralink, die zum Ziel hat, Robotertechnologie und menschliche Gehirne zu verbinden, mutet das nun angepeilte Breitband-Geschäft geradezu geerdet und konservativ an.

Die ersten Tests für das Breitband-Projekt sollen am 17. Februar beginnen. Dann plant SpaceX, die beiden Satelliten Microsat 2a und Microsat 2b an den Start zu bringen. Diese sollen Breitband-Antennen testen, die für das Gelingen des Projekts entscheidend sind. Das zeigen Dokumente, die SpaceX den Regulierern von FCC zukommen ließ und die Bloomberg vorliegen. Der Start der Satellitenraketen soll in Kalifornien erfolgen.

An Bord der „Falcon Heavy“ ist auch ein roter Tesla SpaceX 1 von 9 Die Falcon Heavy, die leistungsstärkste Rakete, die derzeit im Einsatz ist, hob am Dienstag ohne Probleme vom Kennedy Space Center in Florida zu ihrem ersten Testflug ab. SpaceX 2 von 9 Am Dienstag hatte SpaceX-Chef Elon Musk noch getwittert, dass der Start auch schiefgehen könnte - letztendlich hob die Rakete gut, wenn auch mit Verspätung, ab. Elon Musk 3 von 9 Laut dem amerikanischen Unternehmer und Visionär Elon Musk soll die Rakete später einmal in der Lage sein, bemannte Raumschiffe zum Mond und selbst zum Mars zu schicken. SpaceX 4 von 9 Zwei der zum Start genutzten Boosterraketen setzten wenige Minuten nach dem Start wieder auf dem Luftwaffenstützpunkt Cape Canaveral auf. Super-Rakete 5 von 9 Der Gründer und Vorstandschef von SpaceX, Elon Musk, hat für den Testflug seinen Elektro-Sportwagen der Marke Tesla in die Rakete laden lassen. Tesla 6 von 9 Ein Bild aus dem All mit dem roten Sportwagen der Marke Tesla, der an Bord der Rakete Falcon Heavy mitfliegt. Falcon Heavy 7 von 9 Cape Canaveral: Die Rakete Falcon Heavy von der Firma SpaceX vor ihrem Start auf der Rampe 39A am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida.

Allerdings ist die Genehmigung für die Breitband-Satelliten nur ein erster Schritt für Musk und seine Firmen. Damit die Technologie kommerziell etabliert werden kann, muss die FCC weitere Genehmigungen erteilen. So muss sichergestellt sein, dass Musks Satelliten nicht mit anderen Objekten im Weltraum kollidieren.

Für Musks Pläne zur kommerziellen Nutzung des Weltraums ist die Genehmigung ein wichtiger Schritt: Diese soll Einnahmen für die Besiedlung vom Mars generieren. Auch soll das so erlangte Wissen für die Besiedlung des roten Planeten genutzt werden.