Die deutsche Spielebranche hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr um 11 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro gesteigert.

KölnWas dem Deutschen wichtig ist, das betreibt er im Verein. Zu Fußball und Laufen, zum Bau von Modelleisenbahnen und zum Briefmarkensammeln könnten Computerspiele hinzukommen – zumindest, wenn es nach vielen deutschen Nutzern geht: Laut einer Umfrage können sich 23 Prozent zumindest vorstellen, „aktiv an einem E-Sports-Vereinsleben“ teilzunehmen – also gemeinsam Titel wie die Fußballsimulation „Fifa“ oder das Strategiespiel „Dota 2“ spielen. Mit Kassierer und Geschäftsführer.

Für Felix Falk ist es ein weiteres Zeichen für die Bedeutung von Computerspielen – kulturell wie wirtschaftlich. „Kein anderes Medium konnte in den vergangenen Jahren so kontinuierlich und dynamisch wachsen“, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbands BIU am Mittwoch. Das gilt auch für Gamescom, die am kommenden Dienstag in Köln eröffnet: Mehr als 900 Aussteller haben sich für die Messe angemeldet, wie im Vorjahr dürften rund 345.000 Besucher kommen. E-Sports wird eines der wichtigsten Themen sein.

Geschäftsmodelle der Spielebranche Verkauf Ein Entwickler arbeitet Monate oder Jahre an einem Spiel. Wenn es fertig ist, wird es zu einem festen Preis auf den Markt gebracht. Nach wie vor setzen viele Anbieter auf den klassischen Verkauf, ob Einzelkämpfer, die eine iPhone-App programmieren, oder große Studios mit Produktionen im Hollywood-Stil. Ob die Nutzer ins Geschäft gehen oder sich den Titel herunterladen, spielt dabei keine Rolle.

Abo-Modelle Jede Stunde oder jeder Monat kostet – nach diesem Prinzip rechnen die Anbieter von Abo-Spielen ab. Wenn sie einen treuen Stamm von Spielern an sich binden können, schaffen sie einen stetigen Umsatzstrom. Dafür müssen sie allerdings auch ständig etwas Neues bieten, sonst sind die zahlenden Kunden weg. „World of Warcraft“ ist der Prototyp dieses Geschäftsmodells.

Free To Play Das Spiel an sich ist gratis, aber die Extras kosten. Die Anbieter von Free-to-play-Spielen verdienen ihr Geld mit virtuellen Zauberstäben, Raumschiffen oder Rüstungen. Obwohl nur ein Bruchteil der Nutzer zahlt, kann das lukrativ sein. Da die Einstiegshürde niedrig ist, gewinnen die Anbieter viele Gelegenheitsspieler. Vorreiter sind Unternehmen wie Zynga und Bigpoint, doch auch viele Branchen-Dinos setzen inzwischen auf dieses Modell.

Werbung Bandenwerbung im Fußballstadion, Aufkleber auf Rennwagen, gesponsorte Figuren: Computerspiele sind eine Plattform für Reklame. Der Anteil am Gesamtumsatz der Branche ist allerdings noch klein.

Crowdfunding Wer keinen großen Geldgeber findet, fragt einfach viele Kleininvestoren. Beim Crowdfunding – der Schwarmfinanzierung – versorgen sich Unternehmen über Plattformen wie Kickstarter mit Kapital; Nutzer können kleine Beträge zur Verfügung stellen und bekommen im Gegenzug das fertige Produkt oder Extras.

Die gewachsene Bedeutung schlägt sich auch im politischen Interesse nieder: Erstmals eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel die Messe. So viele Jungwähler auf einmal dürfte sie bis zur Wahl am 24. September nicht mehr erreichen. Zudem kommen die Politiker mehrerer Parteien, um in einer „Wahlarena“ zu diskutieren. Die Branche dürfte die Aufmerksamkeit nutzen, um eine stärkere Förderung zu fordern, ähnlich wie es in der Filmwirtschaft bereits üblich ist.

Tatsächlich: Die Branche boomt. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz um 11 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro, wie der Verband BIU am Mittwoch mitteilte. Mit 509 Millionen Euro entfiel rund die Hälfte auf den Verkauf von Software, ob auf Datenträgern oder per Download. Vor allem hochwertige Produktionen für Konsole und PC, die häufig 50 Euro oder mehr kosten, trugen dazu bei. Dieses Segment schrumpfte allerdings um 2,5 Prozent.

Besonders dynamisch entwickeln sich dagegen zwei andere Bereiche. Zum einen das Marktsegment der virtuellen Güter und Zusatzinhalte, die über Apps wie auch über Online-Spiele verkauft werden – etwa Juwelen für „Clash of Clans“. Die Unternehmen erwirtschafteten damit von Januar bis Juli 400 Millionen Euro, ein Plus von 26 Prozent.

Im gleichen Tempo wuchs der Umsatz mit Abonnements und Gebühren für Online-Netzwerke auf 168 Millionen Euro. Dazu zählen zum einen Titel wie „World of Warcraft“ und „Final Fantasy XIV“, für die Spieler gegen ein monatliches Entgelt zahlen müssen. Zum anderen fallen die Gebühren für Dienste wie Playstation Plus und Xbox Live Gold in diese Kategorie – sie ermöglichen Konsolennutzern zum Beispiel, online gegen andere zu spielen.