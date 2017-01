Strategische Charmeoffensive

Die guten Beziehungen seines Co-Gründers ins Weiße Haus hätten jedoch keinen Einfluss auf die Arbeit bei Palantir, behauptet Karp nun. „Er ist ein Berater“, sagt er auf die Frage nach Thiel. „Peter und ich sind Freunde seit 27 Jahren. Wir haben eine lange Geschichte darin, in politischen Dingen nicht einer Meinung zu sein.“

Doch die Nähe zu Trump hat Palantir geschadet. Der Populist hatte im Wahlkampf eine Online-Registrierung für Muslime gefordert, die in den USA leben, und die Idee erst später wieder verworfen. Das hatte den Namen Palantir auch das Valley hinaus bekannt gemacht. Alex Karp zählte auch zu der Gruppe hochrangiger Technologiechefs aus dem Silicon Valley, die Trump Mitte Dezember geladen hatte. Für das aktuelle Melderegister sei Palantir indes nicht angefragt worden, stellte der Firmenchef gegenüber „Forbes“ richtig.

Mit der neuen Charmeoffensive verfolgt Palantir strategische Zwecke. Die Branche wartet auf den Börsengang des Unternehmens, das seit der Gründung 2004 privat gehalten wird, also seine Finanzen nicht offenlegt. Es muss zahlungskräftige Kunden präsentieren, vor allem in der Wirtschaft, wo es stärker wachsen will. Nach Aussagen von Karp hat sich der Umsatz hier jedes Jahr verdoppelt und könne 2017 so groß werden wie das Volumen der Regierungsaufträge.

Neue, seriöse Kunden wie Merck, älteste pharmazeutisch-chemische Firma der Welt, passen da gut ins Bild. Er sehe viel Potenzial, mit den Technologien von Palantir auch den künftigen Bedarf der eigenen Produkte in der ganzen Welt vorhersagen zu können, sagt Oschmann. „Wir waren auch einmal ein Start-up – allerdings 1668.“ Wie viel der deutsche Hersteller Palantir für seine Dienste zahlt, sagte er nicht. Doch der Vertrag sei auf „mehrere Jahre“ hin ausgelegt.

Ganz auf die Dienste von Palantir will sich Merck dann aber offenbar doch nicht verlassen. Im Anschluss an den Termin mit Palantir traf sich die Führungsspitze von Merck mit Vertretern des zu Alphabet gehörigen Gesundheitssegments Verily.