Klare Schwerpunkte beim Geschäftsmodell

Vor allem Produkte für andere Unternehmen

Laut DSM setzen mehr als die Hälfte (55,7 Prozent) der deutschen Start-ups eher, ausschließlich oder überwiegend auf Unternehmen als Nutzer ihrer Angebote. Nicht einmal ein Viertel der Angebote richten sich an Privatkunden. Ihren Umsatz machen sogar fast 70 Prozent der befragten Start-ups mit Geschäftskunden. Die meisten deutschen Start-ups stammen aus der Branche IT und Softwareentwicklung (19,4 Prozent), danach folgen die Bereiche Software as a Service (12 Prozent) und Industrielle Technologie/Produktion/Hardware (9,1 Prozent).

Start-ups bekommen weniger Wagniskapital

Im Vergleich zu den USA können die deutschen Gründer hierzulande auf wesentlich weniger Wagniskapital zugreifen. Diese Situation hat sich laut DSM sogar noch verschärft. Der Anteil der mit Venture Capital finanzierten Start-ups ging von 21,4 Prozent im Jahr 2014 auf 15,9 Prozent in der aktuellen Umfrage zurück. Laut dem im Juli veröffentlichten Start-up-Barometer der Unternehmensberatung EY hat sowohl die Zahl als auch der Wert der Risikokapitalinvestitionen in deutsche Start-ups im ersten Halbjahr 2017 ein neues Rekordniveau erreicht.

Start-ups wollen internationaler werden

Die meisten deutschen Start-ups sind überwiegend in Deutschland aktiv. Das soll sich jedoch ändern. 82,7 Prozent der befragten Start-ups wollen weiter internationalisieren. Auch die Mitarbeiter sind international. 28,6 Prozent haben keine deutsche Staatsangehörigkeit, in Berlin sind es fast die Hälfte. Die Aussichten auf ein Zuwanderungsgesetz, für das sich unter anderen die FDP eingesetzt hat, dürfte den Start-ups gefallen. Rund 64 Prozent der jungen Unternehmen meinen laut der Umfrage, dass die deutsche Start-up-Landschaft durch die Zuwanderung von Menschen aus dem Ausland profitiert.

„Start-ups in Deutschland brauchen gut ausgebildete IT-Spezialisten, um weiter zu wachsen und im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Gleichzeitig hat aber jedes dritte Start-up Schwierigkeiten bei der Neueinstellung ausländischer Mitarbeiter, insbesondere aufgrund von bürokratischen Hürden“, sagt Florian Nöll, Chef des Deutschen Start-up-Verbandes.

Gründer wünschen sich weniger Bürokratie

In einem sind Start-ups etablierten Unternehmen sehr ähnlich: Unter den Top 3 der Erwartungen an die Politik ist auf dem ersten Platz weniger Bürokratie. Danach folgen eine Entlastung von Steuern und mehr Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung.