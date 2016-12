Serien dringen in den Alltag ein

Tatsächlich stellen die Serien die Art und Weise, wie wir bisher fernsehen, infrage. Dazu gehört etwa die Fähigkeit, eine ganze Staffel im sogenannten „binge watching“ oder „Komaglotzen“ über Stunden anzuschauen. Oder in die manchmal filigranen Erzählformen einzusteigen, wie etwa bei den Science-fiction-Serien „Sense8“ oder „Westworld“.

Und Serien dringen in den Alltag ein. Das traditionelle Fernsehen gehe von einem begrenzten Zeitkontingent der Zuschauer aus, schreibt der TV-Kritiker James Poniewozik („New York Times“). Streaming-Dienste stellen dagegen das Programm wann und wo auch immer zur Verfügung - über das klassische TV-Gerät aber auch auf dem Smartphone oder Laptop, auf Reisen, im Urlaub, am Wochenende. Und wenn sie sich einmal eingeloggt haben, bauen Zuschauer eine lange Beziehung zu ihren Helden auf, die sich über Jahre hinziehen kann, Staffel für Staffel.

Auf diesen Trend setzt auch Serienjunkies.de. Mit rund 3,6 Millionen Visits und 14 Millionen Seitenaufrufen im Monat hat das Portal einen eigenen Kosmos für Fans geschaffen.

In einem kleinen Studio wird der episodenbegleitende Podcast zu „Game of Thrones“ aufgenommen, der jede Woche rund 20.000 Hörer während der Ausstrahlung hat. Im Sommer gab es ein „Game of Thrones“-Live-Event in Berlin, auf dem Fans über die aktuell erfolgreichste Serie debattierten.

Zwar ist Serienjunkies-Mitgründerin Huge nicht mehr nur mit Seriengucken beschäftigt. Sie muss sich jetzt vor allem um neue Werbekunden kümmern. Doch noch immer sei sie in der Lage, ganze Staffeln auf einmal zu schauen. „Wer nicht 18 bis 20 Folgen auf einmal wegdrücken kann, ist nicht wirklich ein Seriennerd“, sagt sie.