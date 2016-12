Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Sopranos“ als Wendepunkt

„Sopranos“ Die Mafia-Serie ilt als Wendepunkt in der Geschichte von TV-Serien. Als erste Produktion gelang es ihr, auch Jahre nach der Erstausstrahlung für Fans und Neueinsteiger interessant zu bleiben. (Foto: AP)

US-Konzerne können mit fast unerschöpflichen Produktionsgeldern rechnen. Netflix hält nach Angaben seines Vorstandschefs Ted Sarandos sechs Milliarden US-Dollar für Inhalte bereit. Allein für „The Crown“ über Queen Elizabeth waren nach Branchenberichten 130 Millionen US-Dollar für die erste Staffel eingeplant - soviel wie für einen Hollywood-Blockbuster.

Im Serienboom wittern auch deutsche Produzenten eine Chance. „Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung“, sagt Winger, der für die Produktionsfirma UFA gerade an der Fortsetzung von „Deutschland 83“ („Deutschland '86“) arbeitet.

Der vielfach preisgekrönte Saga eines DDR-Grenzsoldaten, der von der Stasi in die Bundeswehr eingeschleust wird, schnitt auf RTL mit mauer Einschaltquote ab und wanderte bald in das Amazon-Angebot, wo sie jetzt über mehrere Jahre Zuschauer sammeln soll.

Produzenten sprechen dabei von einem „long tail“, sozusagen dem langen Atem, mit dem über Jahre hinweg und über verschiedene Verwertungswege die Produktionen vermarktet werden. „Ich gehe davon aus, dass in den kommenden Jahren zu den heutigen Größen wie Netflix und Amazon neue Player hinzukommen, Telekommunikationsunternehmen etwa“, sagt Winger.

Der UFA-Produzent ist sich sicher: Mit hochwertigen Dramaserien lasse sich eine Aufmerksamkeit erzeugen, die etwa mit Sportereignissen nicht erreicht werde. „Sport ist gut für Live-TV, aber wer schaut sich schon das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft von 2006 wieder an?“. Die Mafia-Serie „Die Sopranos“ ging nach der Ausstrahlung im Bezahlfernsehen und in der DVD-Version in das Streaming-Angebot über. Fast 18 Jahre nach dem Start sammelt die Mafia-Familie aus New Jersey noch immer Adepten.

Für viele Fachleute gibt es in der Fernsehgeschichte eine Zeit vor und eine Zeit nach den „Sopranos“: „Sie haben eine neues Fernseh-Zeitalter eingeläutet“, sagte Terence Winter, Mitautor der mittlerweile legendären Produktion, Anfang November bei einer Gesprächsrunde des Erich Pommer Instituts. Das Institut mit Sitz in Potsdam bildet Serien-Fachleute für den deutschen Markt aus.