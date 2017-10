Streaming : Netflix erhöht die Preise

Datum: 06.10.2017 08:58 Uhr

In den USA zahlen Netflix-Kunden künftig zehn Prozent mehr für ihr Abo. Auch in Deutschland erhöht der Streamingdienst seine Preise. Was die Kunden ärgert, überzeugt die Anleger - die Aktie legt zu.