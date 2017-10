 Streaming: Pro Sieben und Discovery verbünden sich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Pro Sieben Sat 1 Live-Sendungen und eine Mediathek sollen das Streamingangebot in Deutschland ausbauen. Werbepartner und Kunden dürften sich freuen. (Foto: dpa)

MünchenDie Medienunternehmern Pro Sieben Sat 1 und Discovery Communications starten ein gemeinsames Streamingangebot in Deutschland. Dafür sei ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet worden, das auch weiteren Partnern offen stehe, teilten die Unternehmen am Montag in München mit. Über das neue Angebot können die Nutzer live Fernsehsendungen im Internet verfolgen oder sie einige Tage lang im Netz abrufen. Auch Werbepartnern würden damit neue Reichweiten geboten. Zu finanziellen Details der Partnerschaft wurden keine Angaben gemacht.

Zum Start des Angebots sollen den Zuschauern neun terrestrische Fernsehsender in Deutschland zur Verfügung stehen. Pro Sieben Sat 1 bringt das sein bereits bestehendes Angebot 7TV mit den Sendern ProSieben, Sat.1, kabel eins, sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 Gold und kabel eins Doku ein. Hinzu kommen die beiden Sender DMAX und TLC von Discovery.