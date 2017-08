 Streit um Bundesliga im TV: Discovery und Sky ohne Einigung

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag das Ergebnis des Milliarden-Pokers um die neuen Medienrechte verkündet. Die DFL hatte in der Ausschreibung die Live-Spiele der 1. und 2. Bundesliga in acht Paketen angeboten. Die Pakete A, B, C und F konnten ausschließlich von Pay-TV-Sendern erworben werden, für die Pakete D, E und H durften auch Free-TV-Sender bieten. Das Ergebnis im Überblick.

Quelle:SID