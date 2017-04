LG Electronics Der Gewinn des südkoreanischen Konzerns betrug in den ersten drei Monaten umgerechnet 749 Millionen Euro. (Foto: Reuters)

SeoulDer südkoreanische Elektronikkonzern LG Electronics verdient mit Fernsehern und Haushaltsgeräten so gut wie seit fast acht Jahren nicht. Die weltweite Nummer zwei auf dem Fernsehmarkt nach Samsung erwirtschaftete nach Angaben vom Donnerstag in den ersten drei Monaten des Jahres einen Gewinn von umgerechnet 749 Millionen Euro, das sind 82 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Umsatz legte um fast zehn Prozent zu auf zwölf Milliarden Euro. Auch für die kommenden Monate zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich. „Wir erwarten einen Anstieg des Umsatzes im zweiten Quartal um einen hohen einstelligen Prozentsatz.“

LG setzt auf das Geschäft mit hochwertigen Haushaltsgeräten und Fernsehern, die höhere Gewinne versprechen als Einsteigergeräte. Die Verluste in der Mobilfunksparte dürften nach Einschätzung von Fachleuten zudem zurückgehen. Das jüngste Smartphone G6, das seit März auf dem Markt ist, kam bei den Kritikern gut an. Im ersten Quartal fiel in dieser Sparte jedoch noch ein operativer Verlust von umgerechnet 162 Millionen Euro an.