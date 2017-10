Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

T-Mobile US Die Telekom-Tochter steht vor einer Zusammenlegung mit dem Konkurrenten Sprint. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

New YorkDas Tauziehen um eine Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit Sprint soll Insidern zufolge bald ein Ende haben. Eine Einigung werde nun binnen drei Wochen erwartet, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Sprint schrieb zudem im Quartal weniger Verlust als noch vor Jahresfrist.

Beide Unternehmen träfen bereits Vorbereitungen, um Sonderkomitees aus Managern zu bilden, die über eine Fusion der Nummern drei und vier des US-Mobilfunkmarktes entscheiden sollen, sagten Insider. Dies sei nötig, weil die beiden US-Unternehmen von ihren Großaktionären Telekom und Softbank beherrscht werden. Es seien zudem bereits unabhängige Berater an Bord, die die Fusionspläne bewerten sollten.

Voraussichtlich wird die Telekom den Insidern zufolge die Mehrheit an dem fusionierten Unternehmen halten. Softbank und andere Sprint-Anteilseigner würden voraussichtlich auf einen Anteil von 40 Prozent kommen. Endgültig sei dies aber noch nicht festgezurrt. Sprint und T-Mobile US wollten die Angaben nicht kommentieren. Sprint äußerte sich auch nicht bei der Vorlage der Quartalszahlen.

Der US-Mobilfunker verringerte seinen Verlust im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres auf 48 Millionen Dollar und schnitt damit besser ab als von Analysten erwartet. Vor Jahresfrist war es noch ein Minus von 142 Millionen Dollar. T-Mobile US hatte dagegen im Quartal steigende Gewinne und Umsätze gemeldet.