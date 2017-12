Wettbewerbsverzerrung im Netz?

Die juristische Auseinandersetzung über die Tagesschau-App gilt als richtungsweisend in der Medienbranche. Die App existiert seit Dezember 2010 und wurde seither millionenfach heruntergeladen. Die mobilen Inhalte werden von der tagesschau.de-Redaktion in Hamburg aus den bereits produzierten Sendungen, eigenen Beiträgen und den Beiträgen der Korrespondenten erstellt. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ist innerhalb der ARD-Gruppe verantwortlich für das Nachrichtenangebot der App.

Anlass des Verfahrens war eine gemeinsame Klage, die acht Zeitungsverlage – darunter „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Süddeutsche Zeitung“ und der Axel Springer Verlag – 2011 gegen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und NDR eingereicht hatten. Sie wehren sich konkret gegen die textdominante Berichterstattung in der Tagesschau-App ohne Sendungsbezug.

In dem Verfahren geht es exemplarisch um das App-Angebot eines ganz bestimmten Tages: des 15. Juni 2011. Die Verlage sehen in dem Angebot der Tagesschau-App eine Wettbewerbsverzerrung. Der NDR argumentiert, an zentraler Stelle gebe es einen Livestream, ein Video-on-Demand-Angebot und die „Tagesschau in 100 Sekunden“. Dazu seien zahlreiche verlinkte Fernseh- und Hörfunkbeiträge vorhanden. Der Gesetzgeber habe kein komplettes Textverbot im Internet regeln wollen. Auch ein Angebot mit längeren Texten sei dann nicht presseähnlich, wenn es multimedial gestaltet sei, also vor allem als Ergänzung zu Audio- und Videoformaten diene.

Aus Sicht der Zeitungsverleger sind allenfalls zu Sendungen hinführende Texte, soweit diese nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen Seite ausmachen, angemessen. Der Schwerpunkt öffentlich-rechtlicher Online-Angebote müsse eindeutig im audiovisuellen Bereich liegen.

Die Zeitungsverleger sehen sich gestärkt: „Nach unserer Wahrnehmung lehnen alle Bundesländer eine öffentlich-rechtliche digitale Gratispresse ab. Es ist daher notwendig, rasch eine weitergehende Begrenzung vorzunehmen“, forderte Wolff. Nach einem Treffen der Ministerpräsidenten der Bundesländer im Oktober hatte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) betont, das Verbot der Presseähnlichkeit bleibe erhalten. Dies sei ein „Signal an die Verleger“. Laut Rundfunkstaatsvertrag sind ARD und ZDF „nichtsendungsbezogene presseähnliche Angebote“ verboten.

Nach Ansicht der Zeitungsverleger gehen ZDF.de und WDR.de bereits mit gutem Beispiel voran. So hatte WDR-Intendant Tom Buhrow angekündigt, das Online-Angebot seiner Rundfunkanstalt stärker auf audiovisuelle Inhalte zu konzentrieren und den Textumfang zu reduzieren, um Rechtsstreitigkeiten mit den Verlagen wegen der vermuteten Presseähnlichkeit von WDR-Angeboten im Netz zu vermeiden. Der in Nordrhein-Westfalen beheimatete WDR ist ein Schwergewicht in der deutschen Presselandschaft.

Die neu gewählte Landesregierung hat eine klare Haltung zum Thema Presseähnlichkeit: „Die Öffentlich-Rechtlichen sind nicht als Verlage gegründet worden und Printlokaljournalismus ist nicht ihre Aufgabe“, sagte Nathanael Liminski, als Leiter der Staatskanzlei von Nordrhein-Westfalen für Medienpolitik zuständig, unlängst.