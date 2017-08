 Tech-Konzerne gegen Trump: „Wir dürfen diesen Hass nicht erlauben“

Tech-Größen und der US-Präsident Tim Cook (links) bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump (Mitte) im Weißen Haus. Unter den weiteren Gästen war auch Microsoft-Boss Satya Nadella. (Foto: AP)

DüsseldorfDie Ereignisse der vergangenen Tage haben Apple-Chef Tim Cook tief getroffen: Charlottesville. Brennende Fackeln. Ultrarechte, die „Juden werden uns nicht ersetzen“ rufen. Ein Auto rast in eine Gruppe von Gegendemonstranten. Menschen liegen blutend auf der Straße. Schreie. Eine junge Frau stirbt. Ein US-Präsident, der sich nicht klar gegen die Rechten positioniert, sondern den Gegendemonstranten eine Mitschuld gibt. Zweimal.

Was in Charlottesville passiert sei, habe keinen Platz in ihrem Land, schrieb Cook daraufhin am Mittwoch in einen Brief an seine Mitarbeiter. Hass sei Krebs und zerstöre unkontrolliert alles in seinem Weg. Die Geschichte habe das wieder und wieder gezeigt, sowohl in den USA als auch in anderen Ländern rund um die Welt.

Trumps Äußerungen über die Gewalt in Charlottesville „Ich will die Fakten“ Wie ich es - erinnern Sie sich - am Samstag sagte, wir verurteilen diese unerhörte Zurschaustellung von Hass, Engstirnigkeit und Gewalt. Das hat keinen Platz in Amerika. (...) Wenn ich eine Stellungnahme mache, mag ich es, korrekt zu sein. Ich will die Fakten. Dieses Ereignis ist gerade passiert ... also will ich nicht in eine Stellungnahme stürzen. Daher war meine Stellungnahme, als ich sie gemacht habe, exzellent.“

„Was ist mit der Alt-Left?“ „Was ist mit der Alt-Left, die die, wie Sie es nennen, „Alt Right“ angegriffen haben? Gibt es da irgendeinen Anschein von Schuld? (...) Was ist mit dem Fakt, dass sie sie mit Schlagstöcken in ihren Händen, schwingenden Schlagstöcken, angegriffen haben? Haben die ein Problem? Ich denke, ja.“

„Nicht alle waren Neonazis“ „Ich habe Neonazis verurteilt. Ich habe viele unterschiedliche Gruppen verurteilt. Aber nicht alle von diesen Menschen waren Neonazis, glauben Sie mir. Beim besten Willen waren nicht alle von ihnen Vertreter der Überzeugung einer weißen Vorherrschaft. Da waren auch Leute, die gegen die Beseitigung der Statue Robert E. Lee protestieren wollten. ... An diesem Wochenende ist es Robert E. Lee, ich habe registriert, dass (die Statue von) Stonewall Jackson runtergenommen wird. Ich frage mich, ist es nächste Woche George Washington? Und danach die Woche Thomas Jefferson?“

„George Washington war ein Sklavenbesitzer“ „George Washington war ein Sklavenbesitzer. War George Washington ein Sklavenbesitzer? Also, wird er nun seinen Status verlieren? (...) Nehmen wir Statuen von George Washington nun runter? Was ist mit Thomas Jefferson? Mögen Sie ihn? ... OK. Gut. Nehmen wir die Statue runter? Denn er war einer der größten Sklavenbesitzer.“

„Es gibt zwei Seiten der Geschichte“ „Wenn man (am Freitagabend) schaut, dann waren da Menschen, die sehr ruhig gegen die Beseitigung der Statue von Robert E. Lee protestiert haben. Ich bin sicher, dass in der Gruppe einige schlechte (Personen) waren. Am nächsten Tag sah es so als, als hätten sie grobe, schlechte Menschen - Neonazis, weiße Nationalisten, was auch immer man sie nennen will. Aber man hatte auch viele Leute in der Gruppe, die für einen unschuldigen Protest da waren, einen sehr legalen Protest - denn wissen Sie - ich weiß nicht, ob Sie es wissen - sie hatten eine Erlaubnis. Die andere Gruppe hatte keine Erlaubnis. Also, ich sage Ihnen nur: Es gibt zwei Seiten der Geschichte.“

Dabei positioniert er sich deutlich gegen Donald Trump. Er stimme dem US-Präsidenten und anderen nicht zu, die glaubten, dass es moralisch keinen Unterschied gebe zwischen rechten Gruppen und Nazis sowie denen, die sich ihnen entgegenstellten und für Menschenrechte einträten. „Die beiden gleichzusetzen läuft unseren Idealen als Amerikaner entgegen“, schreibt er in dem Brief, den zuerst das US-Onlinemagazin Recode veröffentlichte.

Auch Jamie Dimon, Chef der US-Großbank JP Morgan Chase, schickte nach der schlagzeilenträchtigen Pressekonferenz von Trump am Dienstag eine Nachricht an seine Mitarbeiter. Er stimme Trumps Reaktion ausdrücklich nicht zu, schrieb er: „Es gibt hier keinen Raum für Zweideutigkeiten: Die Bösartigkeit, die diese Hass-Täter gezeigt haben, sollte verurteilt werden, und hat keinen Platz in einem Land, das seine Stärke aus Menschlichkeit und Vielfalt zieht.“

Mit ihrer klaren Positionierung folgen die beiden Bosse anderen Unternehmenschefs, die sich schon gegen Trump gestellt haben. Seit dem Wochenende haben unter anderem die Chefs des US-Pharma-Unternehmens Merck & Co, des IT-Giganten Intel und des Industriekonzerns 3M die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten beendet. Der hatte einigen daraufhin in der Pressekonferenz am Dienstag vorgeworfen, sie würden zu viel im Ausland produzieren, ohne Namen zu nennen. Er habe ihnen wiederholt erklären müssen, sie sollten die Produktion ins Inland verlagern.

Am Mittwoch gab Trump dann auf Twitter bekannt, er habe die Arbeit des Strategieforums und des Industrierates beendet. Er habe den Schritt vollzogen, „anstatt Druck auf die Geschäftsleute auszuüben“. Das Strategieforum selbst erklärte, „der Präsident und wir“ hätten die Auflösung beschlossen. In der Mitteilung hieß es, der Streit über die Mitgliedschaft in dem Gremium lenke inzwischen von dessen Zielen ab. „In diesem Land haben Intoleranz Rassismus und Gewalt absolut keinen Platz.“ An den US-Finanzmärkten lastete die Nachricht auf den Aktienkursen und dem Dollar.

Auch fernab des politischen Parketts positionierten sich US-Unternehmen in den vergangenen Tagen gegen rechts. Der Ferienwohnungsvermittler Airbnb hatte bereits vor dem Aufmarsch in Charlottesville das Nutzerkonto von rechten Teilnehmern gelöscht. Facebook schloss rechtsextreme Gruppen und löschte Links zu einem Artikel auf der rechten Website „Daily Stormer“. Der Bezahldienst Paypal ließ wissen, dass er „Hass, Gewalt und rassistische Intoleranz“ nicht fördern wolle. Organisationen wie der Ku-Klux-Klan und Nazigruppen sollen darüber keine Zahlungen abwickeln können.

Der Webhoster Godaddy und Google warfen den „Daily Stormer” heraus und kündigten an, die Website nicht mehr auf ihren Servern zu speichern. Selbst das Portal Reddit schloss ein Forum, in der Nutzer rechte Gewalt verherrlichten – das ist deshalb bemerkenswert, weil es sonst auch extremen Positionen eine Plattform bietet und in der rechten Alt-Right-Szene beliebt ist.