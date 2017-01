Autonomes Fahren als große Chance

Ein weiteres wichtiges Standbein soll künftig auch die Automobilbranche sein. „Die Transformation der Fahrzeugindustrie hin zu vernetzten, autonomen Fahrzeugen ist eine große Chance für Qualcomm“, sagt Patrick Little, bei Qualcomm fürs Autogeschäft verantwortlich. „Wir wollen das Auto auf intelligente Weise mit der Außenwelt verbinden.“

Fahrerlose Autos müssen in Bruchteilen von Sekunden Situationen bewerten und reagieren. Gerade in Gefahrensituationen dauert es zu lang, Daten aus dem Fahrzeug an die Cloud zu senden und entsprechende Analysen dort zu auszuführen. Informationen werden deshalb zunehmend an Bord ausgewertet. Damit die Cockpits nicht bis zur Decke vollgestopft sind mit Servern und Kabeln, braucht es große Rechenpower im Auto.

Hersteller aus der Halbleiterindustrie suchen deshalb zunehmend Partnerschaften mit Autoherstellern. Im Rahmen einer neuen Kooperation mit Volkswagen, plant Qualcomm, ein neues interaktives Unterhaltungssystem zu entwickeln und folgt damit dem Vorbild der Konkurrenz. Audi will gemeinsam mit Nvidia auf der CES einen neuen Chip vorstellen, der die bereits eingeführten „Virtual Cockpits“ in den neuen Audi-Modellen noch leistungsfähiger machen soll. BMW verbündete sich mit Intel.

Qualcomm hatte letztes Jahr den niederländischen Konkurrenten NXP Semiconductors gekauft. Der Deal in Höhe von 30 Milliarden Dollar ist die größte Übernahme in der Geschichte des Herstellers aus Kalifornien und soll den Weg ins Geschäft mit vernetzten und autonomen Autos ebnen. NXP hat sich seit dem Kauf von Freescale Semiconductor für mehr als zehn Milliarden Dollar im Jahr 2015 zu einem führenden Zulieferer der Automobilindustrie entwickelt.