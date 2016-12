 Technologiechef geht: Twitter laufen die Manager davon

Twitter hat erneut eine Führungskraft verloren. "Nach fünf Jahren habe ich mich entschieden, Twitter zu verlassen und mir eine Auszeit zu nehmen", teilte der bisherige technische Direktor des US-Internetunternehmens, Adam Messinger, am Dienstag (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst mit. Genauere Angaben zu seinen Zukunftsplänen machte er nicht.

Auch Twitters Vize-Präsident für Produktmanagement, Josh McFarland, teilte mit, dass er von Twitter zu der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Greylock Partners wechseln wolle. Erst vergangenen Monat hatte Twitter-Betriebsleiter Adam Bain, die rechte Hand von Unternehmenschef Jack Dorsey, seinen Weggang von Twitter bekanntgegeben.

After 5 years I’ve decided to leave Twitter and take some time off. Grateful to @jack for the opportunity and to my team for shipping.