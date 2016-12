„Wir messen Produktivität völlig falsch“

Filmszene aus „Matrix“ „Vermutlich konstruieren wir uns schon heute alle unsere Wirklichkeit, zum Teil wird sie für uns konstruiert.“ (Foto: Imago)

Für uns erfüllt vieles, was auf Facebook veröffentlicht wird, den Tatbestand der Volksverhetzung. In den USA wird derlei vom Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt. Sind wir Europäer da ebenfalls zu verspannt?

Mich stören die Hasstiraden wie Sie. Wir erleben derzeit eine Vergiftung der öffentlichen Debatte. Und so, wie es derzeit läuft, geht es nicht. Ich bin sehr dafür, einen eigenen, europäischen Weg für das Internet zu definieren und dann auch dafür zu sorgen, dass das nötige Recht für global operierende Onlinekonzerne regional umgesetzt wird. Das gilt auf mehreren Ebenen. Es ist doch auch ein Unding, dass Facebook innerhalb von einem Monat eine europäische Genehmigung bekommt, WhatsApp zu übernehmen. Und wir brauchen allein eineinhalb Jahre, um irgendwo in Europa einen Mobilfunk-Carrier übernehmen zu dürfen, womit der juristische Ärger oft erst richtig losgeht.

Sie sind gegen den WhatsApp-Deal?

Nein. Ich bin für gleiche Bedingungen.

Wenn ein deutscher Justizminister Facebook abschalten würde, hätte er Ihre Unterstützung?

Natürlich nicht. Meinungs- und Pressefreiheit sind große Errungenschaften moderner Demokratien. Und wenn Sie die Stammtischdebatte stört, schließen Sie auch nicht die Kneipe. Ich kann mir schon eine Menge andere Wege vorstellen, dem Hass beizukommen, ohne gleich den Resonanzraum zu ruinieren, in dem er geäußert wird. Darüber müssen wir öffentlich streiten und diskutieren – so wie wir gerade. Ich zolle aber auch Apple-Chef Tim Cook durchaus großen Respekt dafür, dass er die Programmcodes seiner iPhones nicht den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt hat, auch wenn es in jenem Fall um die Verfolgung von Terroristen ging.

Mit Regierungen diskutieren solche Konzernriesen allenfalls noch, wenn Politik ihr Geschäftsmodell bedroht. Verbrämt wird das durch einen quasireligiösen Spirit …

… den ich nicht bestreiten will. Diesen Totalitarismus hat Dave Eggers in seinem Roman „The Circle“ ja wunderbar beschrieben. Durch die totale Transparenz ist jede Vergangenheit zugleich Gegenwart. So etwas wie „Resozialisierung“ wird schier unmöglich. Und die schiere Größe der Konzerne, über die wir hier reden, kann einem Sorgen machen.

Facebook hat mittlerweile 1,6 Milliarden User … und ist der größte Staat der Erde. Wozu braucht dieses Unternehmen noch die Regierung Chinas, der USA oder gar Deutschlands?

Ich ahne, worauf Sie hinauswollen.

Auf eine gewisse Antipathie solcher Internetunternehmer gegenüber realer Politik. Der US-Investor Peter Thiel hat es mal auf den Punkt gebracht: „Ich glaube, dass die Freiheit mit der Demokratie nicht mehr vereinbar ist.“

Ich würde keinem Unternehmen im Valley politische Weltherrschaftsträume unterstellen. Was ich aber tatsächlich dort öfter höre, ist der Vorwurf: Gesetze schützen nur den Status quo, das Establishment. Insofern provozieren sie ganz bewusst einen gewissen zivilen Ungehorsam, um neue Rahmenbedingungen für ihre technologischen Evolutionen zu schaffen. Ihr Design Thinking bedeutet nun mal: absolut kompromisslos immer nach dem Problem des Kunden fragen.

Das tut ein Unternehmen wie die Telekom doch auch.

Aber wir schleppen einen ganz anderen Ballast an Rahmenbedingungen, Gesetzen und internen Priorisierungen mit uns herum.

Behindert es uns, dass wir unsere europäischen Firmen auch gesellschaftlichen Ansprüchen unterwerfen, zum Beispiel dem Erhalt von Arbeitsplätzen? Oder konkreter: Ist derlei Aufgabe der Telekom?

Wohlfahrt, die Tatsache, dass Menschen sich entwickeln können und eine gewisse Stabilität finden, die Schaffung von Beschäftigung – ja, das ist auch eine Aufgabe von Unternehmen, sage ich spontan. Wir zum Beispiel haben 225.000 Mitarbeiter. Für die muss ich unser Unternehmen schützen. Es geht nicht nur um Cashflow oder Dividendenrendite. Gleichzeitig kann sich nur ein Unternehmen, das Gewinne macht, auch leisten, sozial zu sein. Eine Soziale Marktwirtschaft besteht eben nicht nur aus einem einzelnen Unternehmen. Sondern sie ist eine Volkswirtschaft. Sie ist die Summe vieler möglichst erfolgreicher Unternehmen und Menschen …

… sagt der Mann, der in den nächsten Jahren Tausende von Beschäftigten verabschieden muss. Welche Rolle spielt die Telekom im Kampf der US-Giganten noch?

Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, dass unsere Ingenieure nicht das nächste Google entwerfen, sondern Netze. Wir sind die Typen für die Infrastruktur. Damit konzentrieren wir uns auf Europa, wo wir sprachlich, wirtschaftlich, politisch und kulturell zu Hause sind. So wurden wir Europas wertvollstes Telekommunikationsunternehmen – und wollen das auch bleiben.

Die Digitalisierung werde Millionen von Jobs kosten, da sind sich Fachleute einig. Dabei geht es eben nicht mehr nur um einfache Tätigkeiten. Auch Programmierer, Ingenieure, Ärzte müssen bangen, von Maschinen oder Algorithmen ersetzt zu werden.

Es wäre zynisch, diese Entwicklung schönreden zu wollen, auch wenn sie zugleich die Produktivität steigern wird …

… was wir bestreiten möchten. Obwohl die Umbrüche doch so groß sind, wächst die Produktivität gar nicht mehr wie bei früheren industriellen Revolutionen. Woran liegt’s?

Wir messen Produktivität völlig falsch – nämlich immer noch über Wachstum von Umsätzen. Dabei führt Digitalisierung ja dazu, dass Betriebe deutlich schneller und vielleicht schlanker arbeiten können. Das ist wie bei der Wissensvermittlung: Früher kaufte man den dicken Brockhaus. Heute habe ich Wikipedia, also einen viel leichteren – und vor allem kostenlosen – Zugriff. Wir haben den Komfort und die Dienstleistung eines Lexikons, aber im Bruttoinlandsprodukt taucht das nicht mehr auf, weil Sie es nicht mehr kaufen. Exemplarisch für das Phänomen ist die Sharing Economy: Wir teilen Werkzeuge wie auch Wissen … das erhöht die Effizienz, aber nicht die Bilanzsumme.

Was bedeutet das für Ihr Unternehmen konkret?

Es ist keine Zukunftsmusik mehr, dass sogenannte Bots Anfragen von Kunden zu ihrer Rechnung beantworten… und bald merkt der Kunde vielleicht gar nicht mehr, dass er mit einer Maschine spricht. Andererseits ist meine Hoffnung, dass diese zusätzliche Produktivität auch wieder Mittel für Investitionen freisetzt … Investitionen, die am Ende wieder Menschen zugutekommen.

Sie versprechen neue Jobs. Das müssen Ihnen die, die ihre angestammten Arbeitsplätze zu verlieren drohen, erst mal glauben.

Wir investieren hier derzeit jährlich fünf Milliarden Euro in den Ausbau unserer Infrastruktur. Da entstehen ganz konkret neue Jobs.

Ein schwacher Trost für die Callcenter-Agentin in Mecklenburg-Vorpommern, die bald von einem Sprachcomputer ersetzt wird.

Sie können das nie eins zu eins aufrechnen. Aber ich bin mir sicher, dass die Betreuung des Kunden individueller, persönlicher wird – eben weil uns Maschinen viele Standards abnehmen. Die nächste Generation unserer Mitarbeiter muss sich natürlich dann für jene Aufgaben qualifizieren, die nicht so einfach von Maschinen erledigt werden können.

Und am Ende machen Roboter die harte, dreckige, körperliche und sogar manche geistige Arbeit, und wir schreiben nur noch Gedichte und malen Mandalas aus?

Das kann’s natürlich auch nicht sein. Überlegen Sie nur mal, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alles programmiert werden muss. Da mache ich mir gerade um die Absolventen der sogenannten MINT-Fächer …

… also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik …

… überhaupt keine Sorgen. Im Gegenteil. Wir haben in unserer Branche bereits jetzt Hunderttausende von offenen Stellen. Alles, was Feinmechanik und Software kombiniert, hat beste Zukunftschancen … in der Medizin, im klassischen Maschinenbau, in der Autoindustrie, E-Mobilität, Grundlagenforschung.

Mal ehrlich: Was raten Sie Ihren eigenen Kindern karrieretechnisch?

Eines meiner Kinder hängt oft am Computer. Ich sage: Gut so! Meine Frau will ihn dauernd an die frische Luft schicken. Mit Pokémon Go hat bewegen sich junge Menschen mehr als je zuvor draußen und lernen spielerisch eine Menge übers Digitale.

Wir reden über die akademische Elite in den Industrieländern. Aber eine Weltbevölkerung von mittlerweile sieben Milliarden Menschen kann nicht IT studieren.

Vergleichen Sie mal, was heute zur Allgemeinbildung gehört und was vor 20 bis 30 Jahren. Lehrpläne entwickeln sich weiter, es geht nicht nur um Eliten. China hat es durchaus geschafft, sein eigenes digitales Ökosystem zu schaffen. Auch in Indien geschieht nicht nur in Bangalore unheimlich viel. Das ist also keine Sache der etablierten Industriestaaten, auch wenn wir zurzeit eher die Konzentration bei einigen wenigen superreichen US-Unternehmen erleben. Das ist übrigens ein Problem, das Länder dann auch intern haben. Selbst in den Vereinigten Staaten fühlt sich ja die Mittelschicht nicht mehr sicher. Prekariat muss künftig fortwährend neu definiert und verortet werden. Altersarmut, Jugendarbeitslosigkeit, Verschuldung – das sorgt alles für gesellschaftliche Stresssituationen. Dann blockieren Menschen …

… und wählen AfD?

Wenn sie überhaupt noch wählen gehen.

Man kann die Wahl von Donald Trump auch als Attacke der Abgehängten gegen das Silicon Valley und Menschen wie Sie verstehen, die immer nur sagen: Disruption ist gut.

Es gibt viele, die Angst haben. Nicht nur in den USA. Die Digitalisierung hat die unangenehme Eigenschaft, Menschen fortwährend mit eigenen Unzulänglichkeiten zu konfrontieren. Man hat leider nie ausgelernt, sondern ständig passiert Neues. Ich habe das ganz hautnah erfahren. Meine Mutter war ganz verzweifelt, weil sie mit dem blöden iPad nicht zurechtkam. Da fühlte sie sich manchmal ausgeschlossen, als wäre sie nicht mehr gewollt. All diesen Menschen müssen wir Erklärungen liefern, sie stärker integrieren und eben nicht ausschließen.