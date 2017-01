Arbeit als Lebenszweck?

In den kommenden zehn Jahren wird der Automatisierungsgrad durch Roboter und intelligente Maschinen von derzeit rund 20 Prozent, auf mehr als 85 Prozent steigen, so schätzen es die befragten Entscheider ein. Nur: 44 der befragten Unternehmen planen derzeit nicht, solche Systeme einzusetzen. Um trotzdem auf die 85 Prozent zu kommen, würde das wohl bedeuten, dass einige ihre Prozesse sehr, sehr stark automatisieren müssen. Was passiert dann mit den Mitarbeitern von diesen Firmen? Vielleicht sind das jene, die angegeben haben, dass sie sich Sorgen darum machen, ob Roboter ihnen die Jobs wegnehmen. Immerhin waren das ein Drittel der Befragten. Und was machen dann die, die keinen Job mehr haben?

Vielleicht wäre es gut, wenn die Arbeit weniger wird, dass Menschen einfach weniger arbeiten würden und den Rest ihrer Zeit kreativ verbringen, schlägt ein Telekom-Mitarbeiter aus dem Publikum vor. Doch Personalvorstand Illek sieht das kritisch. Viele Menschen würden arbeiten als Lebenszweck sehen, sagt er. „Es ist gut wenn man einen Lebenszweck außerhalb der Arbeit hat, aber für eine signifikante Mehrheit ist das noch nicht so.“

Es ist eine vertrackte Situation. Digitalisierung steht für Chancen, für Verbesserung, für Zukunft – und für Unsicherheit. Die Figuren auf dem Schachbrett der Weltentwicklung bekommen neue Formen. Wird eine davon vielleicht ein kulleräugiger Roboter sein? Manchen macht das Sorgen. Wie sollen wir damit umgehen?

„Ich habe keine Gebrauchsanweisung“, sagt Illek. Nur eines ist im klar: Er will bei der Zukunft von Anfang an dabei sein – und die Telekom mitziehen. Je früher man sich bewege, desto eher habe man eine Chance, die Entwicklung zu beeinflussen, ist er überzeugt. „Wir versuchen der Diskussion zum dem Thema einen optimistischen Touch zu geben, bisher ist sie eher zögerlich.“

Bisher, so scheint es, bringt die Zukunft vor allem viele Fragen und wenig Antworten. Jedoch bei einem ist sich Christian Illek sicher: An einem Punkt werden wir die Singularität erreichen. Nur wann, dass weiß er auch nicht.