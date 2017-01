 Telekom und Innogy: Neue Energie für das schnelle Internet

Berlin/Düsseldorf Die beiden Unternehmen haben ein völlig unterschiedliches Geschäftsmodell: Die Deutsche Telekom verdient ihr Geld mit Festnetz, Mobilfunk und Internet, Innogy mit Strom, Gas und der Energiewende. Dennoch bündeln die beiden Konzerne jetzt ihre Kräfte. Gemeinsam wollen sie den Ausbau des schnellen Internets voran bringen – und zwar da, wo es am schwierigsten ist: auf dem Land.

Die beiden Partner gaben am Montag die Details der Zusammenarbeit bekannt, über die das Handelsblatt vorab berichtet hatte. In zunächst 60 Ortsnetzen in der Eifel, im Hunsrück und im Münsterland wollen Telekom und Innogy zusammenarbeiten, um den Breitbandausbau schneller voranzutreiben. Der Energiekonzern vermietet dabei Datenleitungen, die er parallel beim Anschluss von Stromkunden verlegt. Die Telekom wird über die Kabel von Innogy eigene Dienste anbieten. Die Partner sehen „ein Potenzial von bis zu einer Million Einwohnern, die in den kommenden Jahren durch die Kooperation von breitbandigen Internetanschlüssen profitieren können“. Die Vereinbarung ist zunächst auf mindestens zehn Jahre ausgelegt.

„Der Ausbau des schnellen Internets ist eine nationale Aufgabe“, sagte Hildegard Müller, im Innogy-Vorstand für Netz und Infrastruktur zuständig, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. „Wir als Innogy werden gemeinsam mit der Telekom unseren Beitrag leisten, damit Deutschland dieses Ziel schnellstmöglich erreicht.“

Niek van Damme, im Telekom-Vorstand zuständig für das Deutschlandgeschäft, sprach von einer „Win-Win-Situation für unsere Kunden und die beiden Unternehmen.“. Van Damme stellte klar, dass die Kooperation einen grundsätzlichen Strategieschwenk darstellt: „Die Telekom will den Breitbandausbau in Deutschland gemeinsam mit Partnern vorantreiben.“

Das ist eine Kehrtwende in der Strategie der Deutschen Telekom. Bisher hatte sie in verschiedenen Situationen wiederholt erklärt, auf das eigene Netz setzen zu wollen. Selbst wenn das in einigen Fällen bedeuten würde, parallele Infrastrukturen aufzubauen – was Wettbewerber massiv kritisiert haben. Von letzterem Gedanken ist die Telekom immer noch nicht ganz abgekommen. Immer wieder betonen Konzernsprecher, dass das Unternehmen sich für Infrastrukturwettbewerb einsetze.

Allerdings hat die Telekom ein Problem: Ihr Festnetz besteht zu einem großen Teil immer noch aus alten Kupferkabeln. Diese können technisch hochgerüstet werden, allerdings derzeit nur auf maximal 100 Megabit die Sekunde. Und das nur, wenn das Haus nahe am Verteiler ist. Je weiter weg, desto stärker sinkt die verfügbare Geschwindigkeit.

Die Börsengänge der Töchter von Eon und RWE Energiewende sorgt für Veränderungen Die von der Energiewende gebeutelten Energieriesen Eon und RWE treiben ihre Konzernumbauten voran. Eon hat die Kraftwerkstochter Uniper im September an die Börse gebracht, RWE brachte das Ökostromgeschäft Innogy im Oktober an den Aktienmarkt.

Die Unternehmen Die Eon-Tochter Uniper hat ihren Sitz in Düsseldorf, beschäftigt knapp 14.000 Mitarbeiter und erzielte nach Konzernangaben 2015 auf Pro-Forma-Basis ein Ebit von 0,8 Milliarden Euro und einen Nettoverlust von rund vier Milliarden Euro. Chef ist der ehemalige Eon-Finanzvorstand Klaus Schäfer. Die RWE-Tochter Innogy hat ihren Sitz in Essen, beschäftigt knapp 40.000 Mitarbeiter und erzielte rein rechnerisch nach RWE-Angaben 2015 einen operativen Gewinn (Ebitda) von 4,5 Milliarden Euro und einen Nettoergebnis von 1,6 Milliarden Euro. Geführt wird das Unternehmen von RWE-Chef Peter Terium, der nach dem Börsengang den Chefposten des Mutterkonzerns abgegeben hat.

Das Geschäft Uniper betreibt Kohle- und Gaskraftwerke in Europa und Russland mit rund 40 Gigawattt. Hinzu kommen Wasser- und Atomkraftwerke in Schweden sowie der Energiehandel. RWE Innogy bündelt das Geschäft mit Ökostrom, Strom- und Gasnetzen sowie den Vertrieb von Strom und Gas.

Die Börsengänge Eon hat im Zuge eines Spin-Offs 53 Prozent der Uniper-Anteile an die Börse gebracht und sie den eigenen Aktionären ins Depot gelegt. Einnahmen erzielt der Konzern dabei zunächst nicht. Eon will allerdings mittelfristig die restlichen Aktien versilbern, allerdings nicht vor 2018. RWE und die neue Tochter Innogy brachten zunächst 23 Prozent der Anteile an die Börse. Später könnten weitere Anteile verkauft werden, RWE will aber die Mehrheit behalten.

Ausblick Uniper und Innogy könnten bereits für 2016 eine Dividende ausschütten. Uniper steht von Beginn unter Druck. Der Konzern will bis 2018 Beteiligungen im Wert von mindestens zwei Milliarden Euro verkaufen und die Personalkosten senken. Innogy erwartet stabile Geschäfte, da der größte Teil der Einnahmen, etwa für den Betrieb der Strom- und Gasnetze staatlich reguliert ist. Das Unternehmen peilt eine Dividende von 70 bis 80 Prozent des bereinigten Nettogewinns an, der 2016 in der Größenordnung von 1,1 Milliarden Euro liegen soll.

Damit gerät sie zunehmend ins Hintertreffen. Zum einen mit Wettbewerbern, die schnelle Glasfaserverbindungen bis in die Häuser anbieten. Damit können Daten mit mehr als einem Gigabit die Sekunde übertragen werden, also 1000 Mal so schnell. Auch die Kabelanbieter wie Vodafone oder Unitymedia können über ihre Leitungen schnelleres Internet anbieten, als die Telekom.

Zum anderen verliert der der Konzern dadurch auch an politischem Einfluss. Waren die Bonner für Politiker lange der Garant, ihr Versprechen für schnelles Internet in Deutschland zu erfüllen, wird nun immer klarer, dass sie die geforderten Geschwindigkeiten nicht leisten kann - zumindest nicht in dem Zeitrahmen, den man sich in Berlin wünscht und nicht alleine.

Also setzt die Telekom nun auf Kooperationen. „Die Zeit ist reif, ausgetretene Pfade zu verlassen und gemeinsam neue Wege zu beschreiten“, sagte Konzernvorstand van Damme. „Es gab in der Vergangenheit den ein oder anderen Konflikt mit Wettbewerbern. Für einen schnellen und flächendeckenden Breitbandausbau braucht Deutschland aber mehr Kooperationen. Und dazu sind wir bereit, wir geben heute den Startschuss.“