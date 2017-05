Deutschland-Geschäft ist ein Lichtblick

Es ist nachvollziehbar, dass Vodafone sich von der Aussicht auf hohes Wachstum blenden ließ. In Europa sind die Zuwachsraten auf dem Mobilfunkmarkt wesentlich geringer oder gar negativ. So stiegen die Umsätze aus dem Service-Geschäft im vierten Quartal in Europa um gerade einmal 0,1 Prozent. Gerade in Großbritannien laufen die Geschäfte nicht mehr so gut wie früher. Insgesamt fiel der Umsatz des Konzerns im vergangenen Jahr um 4,4 Prozent auf 47,6 Milliarden Euro.

Ein Lichtblick waren dagegen die aus Düsseldorf gesteuerten Deutschland-Aktivitäten. Hier bleibt die Kabelsparte Wachstumstreiber. Im abgelaufenen Bilanzjahr verzeichnete das Geschäft ein Plus von über 8 Prozent und trug damit wesentlich zum Anstieg des Umsatzes um knapp 2 Prozent auf rund 10 Milliarden Euro bei.

Stabile beziehungsweise leichte Zuwächse gab es im Mobilfunk und bei schnellen Internetanschlüssen über Telefonleitungen. Zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen steuerte die Tochterfirma des britischen Konzerns 3,6 Milliarden Euro bei – ein Anstieg von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Auch die Regionen Afrika, Naher Osten und Asien-Pazifik wiesen einen Anstieg von 6,8 Prozent auf. Doch wie das Beispiel von Indien zeigt, birgt die Expansion auf neue Märkte auch große Risiken, gerade wenn lokale Wettbewerber ohne Rücksicht auf Verluste vorgehen.

Dieses Mal haben die Investoren Firmenchef Colao den milliardenschweren Fehler verziehen. Die Aktie legt in London kräftig zu. Der Optimismus, den der Manager bei den Prognosen anschlägt und die höhere Dividende versöhnt die Börsianer. Doch noch so einen milliardenschweren Fehler darf sich der Italiener nicht erlauben.