Telekommunikation T-Mobile US und Sprint sprechen offenbar wieder über eine Fusion

T-Mobile US und Sprint sprechen einem Medienbericht zufolge wieder über eine Fusion. Die letzten Gespräche waren im November 2017 geplatzt.

DüsseldorfDie amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US und der US-Mobilfunker Sprint verhandeln nach Informationen des „Wall Street Journal“ wieder über einen Zusammenschluss. Die Aktienkurse der beiden Unternehmen machten nach Bekanntwerden der Nachricht an der New Yorker Börse einen kräftigen Sprung. Sprint legte zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent zu, T-Mobile US rund sieben Prozent.

Die Unternehmen hatten bereits mehrfach über Möglichkeiten der Zusammenarbeit gesprochen. Zuletzt hatten sie die Fusionsgespräche im November mit dem Hinweis abgebrochen, keine Einigung erzielen zu können. Telekom-Chef Timotheus Höttges und Masayoshi Son, Chef des Sprint-Eigentümers Softbank, waren aber freundschaftlich auseinander gegangen.

Die neuen Gespräche befinden sich nach dem Bericht des US-Blatts in einem frühen Stadium.

Die Nachricht über die neue Annäherung kommt einen Tag nachdem bekannt wurde, dass die US-Wettbewerbsbehörde voraussichtlich grünes Licht für eine andere deutsche Übernahme in den USA gibt: die 62,5-Milliarden-Dollar-Übernahme von Monsanto durch Bayer.

Das „Wall Street Journal“ hatte am Montag berichtet, dass der deutsche Konzern den Saatgutriesen wohl übernehmen wird. Damit steht die größte Übernahme eines deutschen Unternehmens in den USA kurz vor dem Abschluss.

Die Leverkusener würden mit der Monsanto-Übernahme zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut aufsteigen. Ausschlaggebend für die Zustimmung war, dass beide Unternehmen zu weiteren Zugeständnissen bereit waren.