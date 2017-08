 Time: Anzeigenflaute brockt US-Verlag Verlust ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Time-Verlag Das Unternehmen hat bereits Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet und rund 300 Mitarbeiter entlassen. (Foto: picture alliance)

BangaloreDer US-Verlag Time Inc. ist im zweiten Quartal wegen eines rückläufigen Anzeigengeschäfts in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Verlust von 44 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 18 Millionen Dollar im Vorjahr, wie der Herausgeber von Magazinen wie „Time“ und „People“ am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz ging um knapp zehn Prozent auf 694 Millionen Dollar zurück. Der Verlag kündigte an, seine Kosten zu senken. Das Unternehmen hat bereits Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet und rund 300 Mitarbeiter entlassen. Das entspricht etwa vier Prozent der gesamten Belegschaft im Juni.

Der Verlag steht seit dem Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Jana Partners unter Druck. Dieser ist seit dem vergangenen August mit fünf Prozent beteiligt und drängt das Unternehmen zu Verkaufsgesprächen. Time-Chef Rich Battista hatte im April gesagt, dass der Verlag „definitiv“ nicht veräußert werden soll.