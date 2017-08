 Toshiba-Halbleiter: Apple pokert mit

Toshiba Der Konzern will rund 16 Milliarden Euro erlösen, um Milliardenverluste aus der Pleite der US-Atomkrafttochter Westinghouse auszugleichen. (Foto: Reuters)

TokioApple, der Kultkonzern aus Kalifornien, bereichert das Wettbieten um die Speicherchipsparte des japanischen Elektronikkonzerns Toshiba um eine weitere Volte. Laut Medienberichten will sich der iPhone-Hersteller an einem Bieterkonsortium um den amerikanischen Investor Bain Capital beteiligen. Dieser pokert als einer von drei Spielern um die lukrativste Sparte des japanischen Krisenkonzerns. Daneben bieten Gruppen um den amerikanischen Chiphersteller Western Digital und den Auftragsfertiger Foxconn aus Taiwan mit.

Für Apple würde dieser Schritt Sinn ergeben. Immerhin ist Toshiba nach dem Apple-Erzrivalen Samsung der zweitgrößte Hersteller von NAND-Speicherchips, die in mobilen Geräten eingesetzt werden. Die Kalifornier hätten damit weiterhin eine lieferstarke Alternative zu den immer mächtigeren Koreanern.

Und das Beste: Apple könnte den Deal sogar auf den letzten Metern gewinnen. Denn der Vorstand von Toshiba konnte sich am Donnerstag trotz einer selbst gesetzten Deadline mal wieder nicht auf einen bevorzugten Bieter einigen, sondern will weiterhin mit allen dreien verhandeln. Dabei ist der Verkauf der Speicherchipsparte für den schwer angeschlagenen Traditionskonzern extrem wichtig, um nicht im April 2018 von der Börse zu fliegen.

Der Konzern will rund 16 Milliarden Euro erlösen, um Milliardenverluste aus der Pleite der US-Atomkrafttochter Westinghouse auszugleichen. Die hatten das Eigenkapital im abgelaufenen Bilanzjahr massiv ins Minus gedrückt. Wenn Toshiba diese Kapitallücke im laufenden Bilanzjahr nicht schließen kann, wird die Börse Tokio die 141 Jahre alte Ikone der Japan AG aus dem Handel nehmen.

Das Konsortium um Bain, das nach kurzer Führung im wechselreichen Rennen zuletzt wie der Verlierer aussah, hat damit weiter Chancen. Toshiba hatte sich zwar im Juli eigentlich auf Bain als Verhandlungspartner geeinigt, der auch Samsungs heimischen Rivalen SK Hynix mit an Bord hat. Aber die Verhandlungen kamen wegen rechtlicher Risiken nicht voran.

Die iPhone-Evolution Von Modell zu Modell Das erste iPhone im Jahr 2007 hat den Vormarsch der Smartphones angestoßen und nicht nur die Mobilfunk-Industrie umgekrempelt. Ein Überblick über die Entwicklung der Geräte von Modell zu Modell:

Das erste iPhone Für das Jahr 2007 waren der große Touchscreen ganz ohne Tastatur und die Bedienung per Finger ein radikales Konzept, das die Smartphone-Revolution entscheidend anschob. Dabei verzichtete Apple bei der ersten Version sogar auf den schnellen UMTS-Datenfunk. (Quelle: dpa)

iPhone 3G Ein iPhone 2 gab es nie – stattdessen kam im Sommer 2008 das iPhone 3G, was auf die Unterstützung des 3G-Standards UMTS hinwies. Das Aluminium-Gehäuse wurde durch eine Plastik-Schale ersetzt. Mit dem App Store öffnete Apple die Plattform für Programme verschiedener Entwickler.

iPhone 3GS Mit dem Modell des Jahres 2009 führte Apple sein „Tick-Tock“-Prinzip ein, bei dem die iPhones alle zwei Jahre radikal erneuert werden und es zwischendurch ein „S“-Modell im unveränderten Design, aber mit aufgerüstetem Innenleben gibt. Das 3GS bekam eine bessere Kamera und einen schnelleren Chip.

iPhone 4 Das letzte Modell, das Gründer Steve Jobs noch selbst vorstellte. Das kantige Design des iPhone 4 mit einer gläsernen Rückwand war 2010 aufsehenerregend, zugleich häuften sich zunächst Berichte über Empfangsprobleme mit der Antenne am Außenrand.

iPhone 4S Apple ließ sich 15 Monate Zeit bis Oktober 2011 mit einer Aktualisierung. Zu den Neuerungen gehörte neben technischen Verbesserungen die Sprachassistentin Siri.

iPhone 5 Während die Smartphones der Wettbewerber immer größer wurden, erweiterte Apple 2012 zunächst vorsichtig die Bildschirm-Diagonale von 3,5 auf 4 Zoll. Zugleich wurde das Gerät deutlich dünner gemacht und bekam wieder eine Aluminium-Hülle.

iPhone5S Die wichtigste Neuerung im Herbst 2013 war der Fingerabdruck-Sensor zum Entsperren der Telefone. Zudem entwickelte Apple unter anderem die Kamera weiter.

iPhone 6 Erstmals entschied sich Apple 2014 für zwei neue Modelle mit deutlich größeren Bildschirmen mit Diagonalen von 4,7 und 5,5 Zoll. Der Schritt löste einen Absatzsprung aus, Apple kam monatelang der Nachfrage nicht hinterher. Die Geräte wurden abermals dünner.

iPhone 6S Gleiches Gehäuse, bessere Technik – das reichte im Weihnachtsquartal 2015 knapp für den nächsten Absatzrekord von knapp 74,8 Millionen verkauften iPhones.

iPhone 7 Zum ersten Mal geht Apple ins dritte Jahr mit einem weitgehend unveränderten äußeren Design. Aber Apple verzichtete unter anderem auf die klassische Ohrhörer-Buchse zugunsten des digitalen „Lightning“-Anschlusses.

Ausgerechnet Toshibas bisheriger Joint-Venture-Partner in der Speicherchipproduktion, der amerikanische Konzern Western Digital, wollte mit einer Mediation bei der internationalen Handelskammer einen Verkauf an andere Bieter außer ihm selbst verhindern. Offiziell sorgen sich die Amerikaner, dass das Know-how ihrer Speicherchipsparte Sandisk in die Hände von Konkurrenten fällt.

Unter Zeit- und Regierungsdruck belebte Toshiba daraufhin die Diskussionen mit dem Konzern Western Digital wieder, der unter anderen vom Investmentfonds Kohlberg Kravis Roberts (KKR) unterstützt wird. Mit im Boot ist kurioserweise genauso wie ursprünglich beim Bain-Konsortium Japans halbstaatlicher Sanierungsfonds INCJ und die japanische Entwicklungsbank. Die Regierung will damit sicherstellen, dass die Mehrheit der Anteile an dem Chiphersteller wenigstens für eine längere Übergangszeit in japanischer Hand bleibt, um Fabriken, Jobs und Chip-Expertise in Japan zu halten.