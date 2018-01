Kulisse von OLED-Fernsehern Auf der CES präsentieren die Aussteller neueste Technologie auf spektakuläre Weise – hier OLED-Fernseher von LG. (Foto: AP)

Las VegasEs ist eine Messe der Superlative: Die 51. CES, die am Sonntagabend in Las Vegas eröffnet, ist mit 250.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die größte ihrer Geschichte. Und aus der ehemaligen „Consumer Electronics Show“, der Leistungsschau für Fernseher, Kofferradios und Stereoanlagen, ist eine veritable Zukunftsmesse geworden. Die Unterhaltungselektronik ist mit der Cloud verbunden, künstliche Intelligenz steuert per Sprachbefehl Geräte im Haus und im Auto, und digitale Assistenten drängen sich unverfroren in jeden Lebensbereich. Die wichtigsten Trends im Überblick.

Wenn Alexa im Kopfhörer lauscht

Dies Stars und größten Kampfhähne (oder Hühner) auf der Messe heißen Alexa von Amazon und Assistent von Google, Cortana von Microsoft und Bixby von Samsung. Die digitalen Sprachassistenten haben bereits vergangenes Jahr für Aufsehen gesorgt, aber in diesem Jahr wird es praktisch unmöglich sein, ihnen zu entkommen.

Mit massiven Preissenkungen haben Amazon und Google im Weihnachtsgeschäft Millionen ihrer Assistenz-Lautsprecher in den Markt gedrückt. Apple hat die Markteinführung seines Hochpreislautsprechers dagegen nicht mehr geschafft und auch Microsoft kocht mit Cortana noch auf Sparflamme. Samsung hingegen beginnt mit Bixby auf seiner Smartphone-Plattform und hat als einer der weltgrößten Elektronikhersteller alle Chancen, das Feld von hinten aufzurollen.

Alle Unternehmen versuchen mit mehr oder weniger Erfolg ihre Technologien an Partner zu lizensieren, um die Durchschlagskraft zu vergrößern. Den größten Erfolg hat damit bislang Amazon, gefolgt mit großem Abstand von Google. Das Start Up Cleer aus San Diego wird beispielsweise drahtlose Kopfhörer mit hoher Qualität und eingebautem Alexa-Assistenten für 149 Dollar vorstellen. Auf der CES werden viele weitere Beispiele zu sehen sein.

Die wichtigsten Fakten zur CES Jahresauftakt für Technologiewelt Die Technik-Messe CES läutet traditionell das Jahr in der Technologie-Branche ein. Die Riesen-Show in Las Vegas ist zwar vor allem vor allem auf den amerikanischen Markt ausgerichtet – viele Anbieter nutzen sie aber auch, um internationale Neuheiten zu präsentieren oder beim Fachpublikum neue Konzepte zu testen.

Alles vernetzt Die CES startete einst als Messe für Unterhaltungselektronik. Heute ist in der Wüstenstadt alles zu sehen, was sich vernetzen lässt: Natürlich Fernseher und Audiosysteme, aber auch Fitness-Tracker und Smartphones, Türschlösser und Thermostate, Schuhe und Autos. Das Internet der Dinge spielt inzwischen eine zentrale Rolle.

Fernseher an jeder Ecke Trotz dieser Öffnung für andere Produkte füllen Fernseher auch heute noch große Teile der Ausstellungshallen. Das Geschäft mit TV-Geräten kennt in diesem Jahr vor allem zwei Schlagworte: 4K und HDR. Die höhere 4K-Auflösung, auch als Ultra-HD bekann,t ist heute bereits allgegenwärtig im Handel. Darauf setzen die Hersteller mit der HDR-Technologie auf, die kontrastreiche Bilder unter anderem in dunkleren Szenen bringen soll.

Eine halbe Automesse Die CES ist in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Schaufenster der Autobranche geworden. Die Unternehmen überbieten sich vor allem bei Prototypen selbstfahrender Fahrzeuge und Elektrowagen – und das obwohl nur wenige Tage später die traditionelle Motorshow in der US-Autometropole Detroit ansteht.

Premiere in New York Die erste Ausgabe der Consumer Electronics Show (CES) fand 1967 in New York statt. Erst seit 1978 ist sie in der Glitzerstadt Las Vegas im US-Staat Nevada zu Hause. Außerdem gab es zeitweise eine zweite CES im Sommer, unter anderem in Chicago.

Aufstieg zur Nummer 1 Als wichtigste IT-Messe der USA galt lange die Comdex (Computer Dealers‘ Exhibition), zu der sich die Fachwelt ebenfalls in Las Vegas traf. Nachdem mehrere große Unternehmen wegen hoher Kosten nicht mehr teilnehmen wollten, gaben die Veranstalter 2003 jedoch auf – seitdem ist die CES die bedeutendste Veranstaltung der amerikanischen IT-Branche.

Wenn das Auto zum Wohnzimmer wird

Das Auto bekommt ebenfalls einen immer höheren Stellenwert als Digitalspielzeug für Erwachsene. Es wird spätestens mit der Einführung des autonomen Fahrens zum dritten Lebensbereich nach Wohnzimmer und Büro. Damit wird aus aus der bisherigen Automobilindustrie eine „Passagierindustrie“, die laut dem Chiphersteller Intel bis zu sieben Billionen Dollar groß werden kann.

Im rollenden Wohnzimmer kommt es auf die Dienste an, nicht mehr PS oder Kilowatt. Die CES spiegelt diese Zukunft längst wider. Über 400 Aussteller aus dem automobilen Bereich sind dabei, von Daimler und Delphi bis zum asiatischen Zulieferer für Elektronikmodule – sie würden die frühere Messe für Transistorradios und Schallplattenspieler heute zur fünftgrößten Automesse der USA machen. Sie testen aus, wie und wo die drei Lebensbereiche zusammenfinden werden.

Etwa das spanische Unternehmen Discoperi. Sein „System Eye“ scannt automatisch die Umgebung des Wagens und weist – laut Unternehmen in Echtzeit – auf kreuzende Fußgänger und Fahrradfahrer, oder auf Schlaglöcher und Baustellenschilder. Dann wird der Fahrer akustisch alarmiert und zu entsprechendem Verhalten aufgefordert. Das System, das nachträglich in Fahrzeuge eingebaut werden, steuert künstliche Intelligenz.