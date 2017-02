 Trotz EU-Austritt: Amazon kündigt 5000 neue Stellen in Großbritannien an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Amazon in Großbritannien Amazon will 500 neue Stellen in Großbritannien schaffen. Damit steige die Zahl der Mitarbeiter auf 24.000. (Foto: Reuters)

LondonDer Onlinehändler Amazon setzt trotz des geplanten EU-Austritts auf den Standort Großbritannien. In diesem Jahr werde man die Rekordzahl von 5000 Stellen im Königreich schaffen, teilte das US-Unternehmen am Montag mit. Damit steige die Zahl der Mitarbeiter dort auf 24.000. Mit dem Schritt sollten Kunden ihre Waren schneller erhalten und eine größere Auswahl bekommen, sagte der für Großbritannien zuständige Manager Doug Gurr.

Amazon hatte mindestens 2000 der 5000 neu zu schaffenden Stellen bereits angekündigt. Das Unternehmen hat wie andere Konzerne, darunter Google oder Apple, erklärt, das überraschende Brexit-Votum werde die Pläne für Investitionen in Großbritannien nicht beeinträchtigen. Auch die Regierung in London bemüht sich, Firmen im Land zu halten. Allerdings könnten in der Finanzbranche Tausende Stellen wegfallen.

Die Regierung will bis Ende März bei der EU die offizielle Austrittserklärung einreichen. Danach bleiben für die Scheidungsverhandlungen zwei Jahre Zeit.