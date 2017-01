Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Anleger erwarten weiter gute Zahlen

Auch das Jahresergebnis zeigte den Aufwärtstrend. Während der Umsatz nur um 0,4 Prozent auf 201,5 Billionen Won stieg, kletterte der Gewinn immerhin um 10,6 Prozent auf 29,2 Billionen Won. Und die Anleger erwarten, dass steigende Preise für Halbleiter das Unternehmen vorerst weiter beflügeln werden. Schließlich profitieren auch andere Chiphersteller wie der kriselnde japanische Technikkonzern Toshiba oder Micron Technology in den USA von diesem Trend.

Bei Toshiba sorgen die Gewinne bei Nand-Speicherchips dafür, dass die Analysten den von einem Bilanzskandal erschütterten Konzern trotz drohender Abschreibungen von möglicherweise mehreren Milliarden Euro nicht gänzlich abschreiben. Und Micron Technology verbuchte Ende Dezember in der Bilanz für sein erstes Quartal nicht nur eine Rückkehr in die Gewinnzone, sondern kündigte auch ein noch besseres zweites Quartal an.

Samsungs Aktienpreis spiegelt die Stärke des Chipmarktes wieder. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate ist er um etwas mehr 50 Prozent auf 1,8 Millionen Won am Freitag gestiegen. Selbst die Akkukrise unterbrach den Höhenflug nur kurz.

Doch in den kommenden Monaten dürfte sich das Augenmerk der Anleger wieder stärker auf die Zukunft der Mobilsparte richten. Denn im Frühjahr wird Samsung seine Galaxy S8-Linie präsentieren, eine Neuauflage der wichtigsten Modellfamilie der Mobilsparte. Ein weiterer Fehlschlag könnte erst recht Zweifel an Samsungs Mobilsparte wecken, der das Unternehmen zu einem großen Teil seinen Aufstieg verdankt. Die Märkte gehen daher davon aus, dass Samsung die Geräte nicht wie 2016 im Februar, sondern erst im März oder April präsentieren wird.