TV-Hersteller Samsung erwartet im deutschen TV-Geschäft Schub durch Fußball-WM

TV-Hersteller Samsung spekuliert auf Vorteile aus der Fußballweltmeisterschaft: Die Südkoreaner hoffen auf weitere Marktanteile in Deutschland.

Will 2018 stärker wachsen: Fernsehgeräte-Hersteller Samsung hat bereits jetzt einen Marktanteil von 35 Prozent in Deutschland. (Foto: dpa) Samsung

BerlinDer südkoreanische TV-Hersteller Samsung will mit Rückenwind durch die Fußball-Weltmeisterschaft weitere Marktanteile in Deutschland gewinnen: „Wir gehen davon aus, dass wir auch 2018 schneller wachsen werden als der Gesamtmarkt“, sagte der für das deutsche TV-Geschäft verantwortliche Manager Leif-Erik Lindner laut Vorabbericht in einem Interview der Zeitschrift „Euro am Sonntag“.

Samsung sei in Deutschland mit einem Umsatz-Anteil von zuletzt rund 35 Prozent die Nummer eins.

Der Branchenverband gfu rechnet dem Magazin zufolge für den deutschen TV-Markt 2018 mit einem Absatz-Plus von 1,4 Prozent auf 7,12 Millionen Geräte. Beim Umsatz wird eine Steigerung von 6,9 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro erwartet.

Die größten Zuwächse werde es wohl bei großformatigen TV-Geräten in der Klasse ab 55 Zoll geben, ergänzte Lindner. „Der Trend zu XXL-Fernsehern hält an.“