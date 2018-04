 TV-Sender: Bieterkampf um Sky entfacht – Comcast bietet 25 Milliarden Euro

Konkurrenz für Rupert Murdoch und Disney beim Kampf um den britischen TV-Sender Sky: Der US-Konzern Comcast legt ein deutlich höheres Angebot vor.

Der britische Sender steht im Mittelpunkt eines Bieterwettkampfs. (Foto: dpa) Sky

LondonUm den britischen Bezahlsender Sky ist ein Bieterkampf entfacht: Der US-Kabelkonzern Comcast hat am Mittwoch ein 22 Milliarden Pfund (gut 25 Milliarden Euro) schweres Übernahmeangebot vorgelegt und tritt damit in Konkurrenz zu Rupert Murdochs Medienimperium Twenty-First Century Fox und dem Konkurrenten Disney. Sky zog daraufhin eine Empfehlung an seine Aktionäre zurück, das Angebot von Fox anzunehmen.

Der Bieterwettstreit begann im Dezember 2016, als Fox, dem derzeit 39 Prozent an Sky gehören, ein Kaufangebot für den Rest der Anteile vorlegte. Seither prüft die britische Aufsicht die Übernahme, ein Ergebnis soll im Juni bekanntgegeben werden.

Das Comcast-Angebot entspricht einem Preis von 12,50 Pfund pro Aktie, bei Twenty-First Century Fox waren es 10,75 Pfund. Das Murdoch-Unternehmen erklärte als Reaktion darauf, es stehe zu seinem Angebot, wäge aber derzeit seine Optionen ab.

Comcast erhofft sich von dem Zukauf jährliche Einsparungen durch Synergien in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Der Konzern hatte Ende Februar eine Offerte für Sky vorgelegt, nachdem der Murdoch-Konzern 21st Century Fox bereits seit Monaten um eine Sky-Übernahme gerungen hatte. Neben Murdoch selbst hat Comcast damit auch Walt Disney attackiert, denn der US-Unterhaltungsriese ist gerade dabei, sich große Teile von Fox einzuverleiben und dürfte auf Sky nicht verzichten wollen.

Sky hat sich mit einem Umsatz- und Gewinnplus für eine komplizierte Übernahmeschlacht in Stellung gebracht. In den neun Monaten bis Ende März stieg der Gewinn um zehn Prozent auf umgerechnet knapp zwei Milliarden Euro, wie das Unternehmen am vergangenen Donnerstag mitteilte.

Der Umsatz auf vergleichbarer Basis legte fünf Prozent auf 11,6 Milliarden Euro zu. Sky-Chef Jeremy Darroch sagte, sein Unternehmen fühle sich „gut aufgestellt für die Zukunft“, egal, wie letztlich der Käufer heiße. Sky ist unter anderem dank seiner 23 Millionen Kunden in Europa für die US-Konzerne interessant.

