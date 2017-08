Düsseldorf/MünchenSchwache Einnahmen mit TV-Werbung und ein sich abzeichnender Konzernumbau: Pro Sieben Sat 1 hat die Anleger verprellt. Nur drei Wochen nach dem letzten Zwischenbericht senkte der Konzern in der Nacht zum Dienstag seinen Ausblick für den TV-Werbemarkt in Deutschland. Er dürfte in diesem Jahr nicht wachsen, sondern in etwa stagnieren - unter der Annahme, dass es eine Belebung zum Jahresende geben wird. Bislang deute alles darauf hin, dass sich das dritte Quartal unter den Erwartungen entwickeln werde, erklärte Pro Sieben Sat 1.

An der Börse sorgte das für einen regelrechten Ausverkauf: Die im Dax gelisteten Aktien der Sendergruppe stürzten zeitweise um fast 15 Prozent auf 27,86 Euro ab und notierten damit so niedrig wie zuletzt im Juli 2013. Im diesem Sog brachen im MDax die Aktien des Rivalen RTL Group um 8,8 Prozent ebenfalls auf ein Vier-Jahres-Tief von 59,89 Euro ein.

Die Angst vor einem schwachen Werbegeschäft lastet schon länger auf den Aktien von Pro Sieben. Mit einem Minus von rund 10,7 Prozent zählen sie im bisherigen Jahresverlauf ohnehin zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex.

Die Entwicklung des TV-Werbemarkts macht dem Konzern schon seit einiger Zeit zu schaffen. Bereits im Mai hatte Vorstandschef Thomas Ebeling zur Enttäuschung der Anleger seine Erwartungen an das Marktwachstum im laufenden Jahr von zunächst zwei bis drei Prozent auf 1,5 bis 2,5 Prozent zurückgeschraubt. Anfang August wurde dieses Ziel dann noch bestätigt - allerdings mit dem Hinweis versehen, wahrscheinlicher sei ein Wachstum am unteren Ende dieser Spanne. Nun hieß es, die bisherigen Kunden-Rückmeldungen insbesondere für den wichtigen Monat September seien enttäuschend.

Pro Sieben Sat 1 will jetzt die Konzernstruktur unter die Lupe nehmen, um sich besser auf den Wandel der Medienlandschaft auszurichten. Kern der Überlegungen sei die Schaffung einer Unterhaltungssparte, teilte der Dax-Konzern am Montag nach Börsenschluss mit. Demnach wird geprüft, die Sendergruppe mit den Flaggschiffen Sat 1 und Pro Sieben mit dem Bereich Digital Entertainment zusammenzufassen. Zu dieser Sparte gehört etwa die Onlinevideothek Maxdome. Ziel sei, mittelfristig Geld zu sparen.

Zudem will Pro Sieben Sat 1 in den Bereichen Content Production und Commerce schneller wachsen. Dafür könnte sich der Konzern nach eigenen Angaben Investoren an Bord holen und auch über Zusammenschlüsse sprechen. „Die Überprüfung beinhaltet auch die Möglichkeit für potenzielle künftige Börsennotierungen“, erklärte das Unternehmen. Details sollen am 9. November vorgestellt werden.