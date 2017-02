„Twitter verliert schnell an Zugkraft“

Selbst Twitter-Gründer Dorsey gibt inzwischen zu: „Nutzer müssen zu lange suchen, bis sie die gewünschten Inhalte finden.“ Er will die Bedienung von Twitter nun so einfach machen „wie den Blick aus dem Fenster“, wachsen soll vor allem die Sichtbarkeit von Live-Inhalten.

Ob das gelingt angesichts des radikalen Sparkurses, den Dorsey dem Dienst verordnet hat, muss sich noch zeigen. Letzten Oktober hatte das Unternehmen angekündigt, neun Prozent der Mitarbeiter entlassen zu wollen. Ende Januar verkaufte Dorsey große Teile der eigenen Entwicklerprodukte an Google, darunter Plattform Fabric nebst zugehörigem Fehleranalysewerkzeug Crashlytics.

Zu den finanziellen Details machten beide Seiten keine Angaben, allen etwa 60 betroffenen Twitter-Mitarbeitern sei laut Tech-Blog „Recode“ ein Job beim Suchmaschinenriesen angeboten worden. Dabei fliehen Twitter-Mitarbeiter inzwischen auch unaufgefordert, die Firma verlor mehr als zwei dutzend hochrangige Manager.

Auch der geplante Verkauf der Plattform gilt inzwischen als gescheitert. Zuletzt hatten selbst erklärte Fans wie Salesforce-Chef Marc Benioff, der Twitter als „ungeschliffenes Juwel“ rühmte, mit Blick auf die schlechten Zahlen abgewunken.

Angesichts der desaströsen Lage beginnen die Kunden bereits mit der Umverteilung ihrer Budgets. Die Werbeeinnahmen, Twitters wichtigste Erlösquelle, sanken im Vergleich zum Vorjahr von 641 auf 638 Millionen Dollar.

Der Anteil am weltweiten Werbegeschäft wird weiter sinken, laut Prognose der US-Marktforschungsfirma eMarketer in diesem Jahr auf 1,1 Prozent. „Twitter verliert schnell an Zugkraft“, sagt Analystin Debra Aho Williamson. Zwar sei die Plattform bekannt als Ort, an dem in Echtzeit über aktuelle Ereignisse diskutiert werden. „Darin besteht fraglos ein großer Wert, aber der Firma gelingt es offenbar nicht, wieder auf Kurs zu kommen.“