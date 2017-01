image

Flaute beim Computer-Riesen: HP streicht bis zu 4000 Jobs in drei Jahren

Schlechte Nachrichten für HP-Mitarbeiter: Das Geschäft mit Computern und Druckern läuft so schlecht, dass der Hardware-Hersteller innerhalb von drei Jahren bis zu 4000 Stellen abbauen will. An der Börse fiel die Aktie. mehr…