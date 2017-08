Um ein Foto zu machen, drückt man einmal auf den Auslöser. Für ein Video hält man den Auslöser gedrückt. Wer das Foto löschen will, geht auf das X in der oberen linken Ecke. Oben rechts finden sich drei Symbole zur Bearbeitung des Bildes. Ganz links unten in der Ecke ist eine Uhr: Mit ihr legt man fest, wie lang Ihr Snap zu sehen sein soll. Minimum eine Sekunde, Maximum zehn Sekunden.