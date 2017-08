„Wir haben uns geirrt“

Erstmals schwächelte auch das Nutzerwachstum. Die Reichweite der Menschen, die Snaps Produkte täglich nutzten, stieg vergangenes Quartal nur auf 173 Millionen, Analysten hatten mit 175.2 Millionen gerechnet.

Die Aktie, die in den vergangenen drei Monaten ohnehin um 44 Prozent an Wert verloren hatte und inzwischen bei knapp 14 Dollar liegt - weit unter dem Ausgabepreis von 17 Dollar oder gar dem Höchstwert von knapp 27 Dollar, den sie zwischenzeitlich erreichte - stürzte nachbörslich um mehr als 14 Prozent ab.

Die Anleger verlieren zunehmend die Geduld mit Snap. Inzwischen geben selbst Investoren wie die US-Bank Morgan Stanley, die Snap mit Goldman Sachs an die Börse gebracht hatte, zu, den Wert der Firma überschätzt zu haben. „Wir haben uns geirrt und die Fähigkeit von Snap, in diesem Jahr verbesserte und neue Werbeformate zu finden, falsch eingeschätzt“, erklärte Morgan Stanley Analyst Brian Nowak in einem Brief an Kunden Mitte Juli.

Welche Facebook-Dienste die Deutschen nutzen Mehr als „Gefällt mir” Facebook ist nicht nur eine Internetseite oder eine App. Das soziale Netzwerk wurde in den vergangenen Jahren kräftig erweitert. Die bekanntesten Teile sind der Facebook Messenger, Instagram und Whatsapp. Das Statistik-Portal Statista hat die Deutschen gefragt, welche Dienste und Produkte sie mindestens gelegentlich nutzen.

Facebook allgemein 72 Prozent nutzen das Social Media Portal. Dabei ist der Unterschied zwischen Männern (73 Prozent) und Frauen (71 Prozent) gering.

Facebook Messenger Den Facebook-Nachrichtendienst nutzen 43 Prozent der Befragten – Männer wie Frauen.

Instagram Den Online-Dienst Instagram zum Teilen von Fotos und Videos nutzen 26 Prozent der Männer und 22 Prozent der Frauen.

Whatsapp Den Instant-Messaging-Dienst, der seit dem Jahr 2014 zu Facebook gehört, wird 70 Prozent der Befragten genutzt. Mit 71 Prozent männlichen und 70 Prozent weiblichen Nutzern sind die Unterschiede bei den Geschlechtern gering.

Das Urteil ist hart, aber gerecht. „Fake it until you make it” (zu Deutsch: „Durch Schein zum Sein”), lautet eine beliebte Valley-Strategie, die Spiegel wie kein anderer beherrschte. Noch bei der Präsentation der letzten Zahlen im Mai hatte der 27-Jährige großspurig gescherzt, er habe keine Angst vor Facebook, trotz der Verluste in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar, die er damals vermelden musste.

Wenige Monate später bügelt er die Fragen der Analysten schnippisch ab, wiederholt immer wieder ein Mantra: „Wir stehen noch ganz am Anfang.” Überhaupt gewährte er ungewöhnlich wenig Zeit für Nachfragen.

Eine halbe Stunde lang versuchten Spiegel und Co. die schlechten Ergebnisse kreativ schönzureden. Google, Facebook und Co. kommen allerdings mit erheblich weniger Zeit aus. Das wirkte fast so, als würde das Duo den Kritikern ausweichen wollen.