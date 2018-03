Übernahme durch Broadcom US-Gremium will Qualcomm-Megadeal länger prüfen

Die Übernahme des Handychip-Spezialisten durch den Konkurrenten zieht sich weiter hin. Die USA haben noch immer Sicherheitsbedenken.

Die Qualcomm-Aktie fiel vorbörslich vier Prozent. (Foto: AP) Logo von Qualcomm

New YorkDie geplante Mega-Übernahme von Qualcomm durch Broadcom zieht sich weiter hin. Das US-Sicherheitsgremium CFIUS verlangte am Sonntag von Qualcomm, die für Dienstag geplante Hauptversammlung zu verschieben.

Demnach soll das Aktionärstreffen des Handychip-Spezialisten und damit auch die Wahl der Direktoren 30 Tage später erfolgen, da CFIUS nach Angaben des US-Finanzministeriums mehr Zeit für die Prüfung der 117 Milliarden Dollar schweren Übernahmeofferte benötigt.

Die Übernahmeschlacht zwischen beiden Konzernen zieht sich seit einiger Zeit hin und steht im Mittelpunkt einer großangelegten Konsolidierung in der Chipbranche. Qualcomm ist der Meinung, dass die bisherigen Broadcom-Gebote den Wert des Unternehmens nicht widerspiegeln.

Die größten Unternehmen der Halbleiterindustrie Platz 10 NXP - Marktanteil: 2,1 Prozent Platz 9 Western Digital - Marktanteil: 2,2 Prozent Platz 8 Toshiba - Marktanteil: 3,1 Prozent Platz 7 Texas Instruments - Marktanteil: 3,3 Prozent Platz 6 Broadcom - Markanteil: 3,7 Prozent Platz 5 Qualcomm - Markatanteil: 4,1 Prozent Platz 4 Micron Technology - Marktanteil: 5,5 Prozent Platz 3 SK Hynix - Marktanteil: 6,3 Prozent Platz 2 Intel - Marktanteil: 13,8 Prozent Platz 1 Samsung Electronics - Marktanteil: 14,6 Prozent (Zahlen für 2017. Quelle: Gartner)

Der Broadcom-Konzern, der nach Reuters-Informationen bis Mitte Mai seinen Hauptsitz von Singapur zurück in die USA verlagern will, will bei der Hauptversammlung von Qualcomm sechs eigene Kandidaten für das Spitzengremium des Unternehmens zur Wahl stellen.

Insidern zufolge beschäftigten sich CFIUS-Mitarbeiter bereits vergangenen Monat mit dem Fall, was in dieser frühen Anbahnungsphase extrem selten ist. Es könnte dafür sprechen, dass es den Behörden nicht genügt, dass Broadcom seinen Sitz in die USA verlegt.

Broadcom wie auch Qualcomm waren zunächst nicht erreichbar. Die Qualcomm-Aktie fiel vorbörslich vier Prozent.