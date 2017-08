Kommt das neue iPhone noch im September?

Besonderes Augenmerk erhielten die Schätzungen für das laufende Quartal. Das iPhone 8 wird für den September erwartet und damit vielleicht für zwei oder drei Wochen zum Quartal beitragen. Die Apple-Prognose von einem Quartalsumsatz zwischen 49 und 52 Milliarden Dollar Umsatz legt das nahe. Analysten hatten bislang auf bis zu 50 Milliarden Dollar gesetzt. Bewahrheiten sich die Gerüchte um Produktionsverzögerungen des neuen Smartphones und das Quartal wird verpasst, wird Apple seine Erwartungen entsprechend anpassen.

Doch damit rechnet im Moment kaum jemand angesichts der Voraussage. Cook ist mehr als optimistisch, dass es nicht nur klappen, sondern auch früh klappen wird. Anders wäre ein solcher Umsatzsprung nicht zu erklären. Jede Nachfrage zum Timing des iPhone-Launches erstickte der Apple-Chef allerdings im Keime: „Keine Kommentare zu etwas, was nicht bekannt gegeben ist“, war die lapidare Antwort.

Die Aktie legte nachbörslich um bis zu sechs Prozent auf mehr als 159 Dollar zu, was den Börsenwert auf mehr als 800 Milliarden Dollar katapultierte. Kein Unternehmen an der Börse ist derzeit wertvoller.

Rund 11,7 Milliarden Dollar flossen insgesamt durch Dividenden und Aktienrückkäufe im abgelaufenen Quartal an die Investoren zurück, seit Beginn der Maßnahmen sind es laut Apple insgesamt bereits 223 Milliarden Dollar. Das kommt zum Rekordhoch des Aktienkurses hinzu.

Einen Schlenker machte Cook, was Donald Trump und seine ewigen Angriffe auf Apple wegen der Fertigung in China angeht. „Wir haben zwei Drittel unserer Mitarbeiter in den USA, obwohl wir nur ein Drittel unseres Umsatzes hier machen. Wir werden später im Jahr noch etwas dazu zu sagen haben.“ Es gehen Gerüchte um, Cook werde drei Fertigungswerke in den USA eröffnen. Analysten sind besorgt über einen möglichen Kostenanstieg und Probleme in der Zuliefererkette.

Ein Problemfeld ist da schon ausgemacht: In Festland-China gab es erneut einen Umsatzrückgang, dieses Mal um 9,5 Prozent auf acht Milliarden Dollar. Apple machte auch dadurch Schlagzeilen, dass das Unternehmen in China die sogenannten „VPN“-Apps – sichere Verbindungen, die Chinas große Firewall umgehen – auf Druck der Regierung aus dem App-Store entfernt hat. Bürgeraktivisten beschuldigen Apple, das nur gemacht zu haben, um Marktanteile zurückzugewinnen.