Unterhaltungsbranche Sony übernimmt Mehrheit an Emi Music – erster Deal des neuen Chefs

Fast zwei Milliarden Dollar lässt sich Sony 60 Prozent an der Plattenfirma von Katy Perry kosten. Es ist der erste größere Zukauf des neuen Sony-Chefs Yoshida.

Kenichiro Yoshida, der Chef des Elektronikkonzerns, kündigt die Mehrheitsübernahme von Emi Music an. (Foto: AP) Sony

TokioDer japanische Elektronikriese Sony kauft im Zuge einer seiner größten Übernahmen die Mehrheit beim Musikverlag Emi Music Publishing. Sony erwirbt über seine Tochter Sony Corporation of America zu diesem Zweck für 1,9 Milliarden Dollar (1,61 Milliarden Euro) vom arabischen Staatsfonds Mubadala dessen Anteil von 60 Prozent an dem Unternehmen, wie der Konzern am Dienstag bekanntgab. Damit besitzt Sony künftig rund 90 Prozent an Emi Music Publishing.

Die Japaner stärken so ihr Unterhaltungsgeschäft. Sony besaß über eine Tochter indirekt bereits 30 Prozent an Emi Music Publishing. Emi hat Künstler wie Katy Perry, Morrissey, Arctic Monkeys und Franz Ferdinand unter Vertrag.

Der Zukauf ist die erste große Transaktion des neuen Sony-Chefs Kenichiro Yoshida, der die Umsätze nach der Neuausrichtung des Konzerns auf Videospiele und Bildsensoren in die Höhe schrauben muss. Zuletzt hatten den Japanern vor allem die niedrigen Margen im Geschäft mit Verbraucherelektronik zu schaffen gemacht.

Der Elektronikkonzern rechne damit, dass der Deal zu einem Anstieg des Betriebsgewinns im noch bis zum 31. März 2019 laufenden Geschäftsjahr um 100 Milliarden Yen (765 Millionen Euro) führt, hieß es in Medienberichten.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.