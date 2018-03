 Unternehmen dementiert: Rennen um Twitter-Standort nicht entschieden

Laut einem Medienbericht hat der Kurznachrichtendienst Twitter Hamburg als ersten Standort in Deutschland gewählt. Doch das Unternehmen dementiert gegenüber Handelsblatt Online, bereits entschieden zu haben.

Das Twitter-Logo.

DüsseldorfUm die Deutschland-Zentrale des rasch wachsenden Kurznachrichtendienstes Twitter kämpfen derzeit mehrere deutsche Großstädte, die sich von dem Büro einen Reputationsgewinn für ihren Wirtschaftsstandort versprechen. Einem Bericht von „Welt Online“ zufolge ist das Rennen jetzt entschieden: Es verdichteten sich die Anzeichen, dass Hamburg der Standort werde, hatte es demnach im Umfeld einer Pressekonferenz der Hamburger Wirtschaftsförderung geheißen.

Gegenüber Handelsblatt Online sagte eine Twitter-Sprecherin am späten Mittwochabend jedoch, dass „noch kein Standort bestimmt“ worden sei und es auch noch keinen Zeitpunkt für eine Verkündung gebe. Damit können sich auch noch Berlin, Frankfurt, München und Köln Hoffnungen machen, die ebenfalls im Rennen sein sollen. In Köln hatte sich eine Initiative aus Internet-Unternehmern und Bürgern gegründet, die per Twitter-Nachrichten an Firmengründer Jack Dorsey den Standort schmackhaft machen wollen. Eine Reaktion des Unternehmens darauf ist bislang jedoch ausgeblieben.