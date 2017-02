 US-Hauptquartier: Spotify zieht in World-Trade-Center-Komplex

Spotify Spotify plant einen New Yorker Umzug - und Stellenaufbau. (Foto: dpa)

New YorkSpotify verlegt seine Zentrale in New York in den Wolkenkratzer Four World Trade Center. Mit dem Umzug gehe auch eine Expansion des Hauptquartiers und die Schaffung von 1000 neuen Jobs beim Musik-Streamingdienst einher, gab Gouverneur Andrew Cuomo bekannt.

Das Unternehmen wird in dem vom Architekten Fumihiko Maki entworfenen Gebäude eine Fläche von rund 35 117 Quadratmetern belegen. Mit der Verlegung der Spotify-Zentrale wird es der erste Büroturm am historischen World-Trade-Center-Komplex sein, der vollständig vermietet wird.

Die Firma bekommt Kredite zur Mietminderung in Höhe von bis zu elf Millionen Dollar (rund 10,3 Millionen Euro). Derzeit unterhält Spotify Büros im Herzen von Manhattan. Der Umzug in den Wolkenkratzer in Lower Manhattan soll bis 2018 abgeschlossen sein.