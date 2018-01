Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Michel Combes Der 55-jährige wird noch in dieser Woche die Leitung über die Finanzen bei Sprint übernehmen. (Foto: Reuters)

New YorkDer US-Mobilfunkkonzern Sprint bekommt einen neuen Finanzchef. Der Branchen-Veteran Michel Combes werde den Posten noch in dieser Woche übernehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Er solle Sprint beim Umbau hin zu profitablem Wachstum begleiten. Der bisherige Finanzchef Tarek Robbiati werde den Konzern Ende Januar verlassen.

Sprint hatte 2017 mit einem Zusammenschluss mit der Telekom-Tochter T-Mobile US geliebäugelt. Die Idee, die Nummer drei und vier des US-Mobilfunkmarkts zusammenzubringen, war Anfang November aber gescheitert.