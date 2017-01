 US-Moderatorin: Megyn Kelly verlässt Fox News

New YorkDie amerikanische TV-Moderatorin Megyn Kelly verlässt den konservativen Nachrichtensender Fox News und wechselt zum Konkurrenten NBC News. Die 46-Jährige wird eine neue einstündige Sendung moderieren, die von montags bis freitags ausgestrahlt werden soll, wie NBC mitteilte. Außerdem bekommt sie einen Sendeplatz am Sonntagabend.

An ending, and a new beginning... pic.twitter.com/clyKaDpQTW