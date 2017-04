Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Auch Apple arbeitet am autonomen Fahren

Jeff Bezos von Amazon interessiert sich ebenfalls heftig für den autonomen Transport und will die Technologie dazu nutzen, um seinen Lieferdienst neu aufzustellen. Das könnte Uber langfristig gefährlich werden, das mit Uber Eats einen ähnlichen Service anbietet. Zumal Bezos auch ein Patent für eine Netzwerktechnologie eingereicht hat, die den Wechsel von Fahrzeugen zwischen den verschiedenen Spuren einer Autobahn automatisiert. Ein mögliches Einsatzszenario wären Lastwagen, wie sie auch das inzwischen zu Uber gehörige Lkw-Start-up Otto baut.

Apple erhielt von den kalifornischen Behörden nun ebenfalls die Erlaubnis, autonome Fahrzeuge zu testen und hat laut „Wall Street Journal“ ein Team aus sechs Nasa-Mitarbeitern angeheuert, um die Entwicklung der Technologie voranzutreiben. Seit 2014 werkelt der iPhone-Hersteller mit „Projekt Titan“ an seinen eigenen Autoplänen.

Zu Apples neuen Mitarbeitern gehören die Nasa-Ingenieurin Shilpa Gulati, die kurzzeitig auch für den deutschen Industriezulieferer Bosch arbeitete, oder der Robotik-Experte Paul Herbert, der eine Maschine entwarf, die eine Tür öffnen kann. Auch Jeremy Ma und Victor Hwang, ausgewiesene Fachleute für Künstliche Intelligenz, gehören zu den Apple-Neuzugängen.

Die Verfehlungen des Travis Kalanick sind so groß wie unglaublich. An den Machtverhältnissen in seiner Firma wird sich jedoch erst etwas ändern, wenn das Geschäft betroffen ist. Daran könnte sich erst etwas ändern, wenn die Milliardenkonzern Apple, Alphabet und Amazon im Kampf um den autonomen Transport der Zukunft eigene Geschäftsmodelle präsentieren.

Immer dienstags schreiben Britta Weddeling und Axel Postinett, Korrespondenten des Handelsblatts im Silicon Valley, im Wechsel über neue Trends und den digitalen Zeitgeist im Tal der Nerds.