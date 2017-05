Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Kampf der Hyperreichen

Da bleibt nur ein Joker im Spiel: Elon Musk. Mit Tesla wird er in den Kampf der Hyperreichen nicht mehr eingreifen können. Dafür musste er zu viele Aktien auf dem Weg abstoßen, um das lecke Schiff immer wieder über Wasser halten zu können. Ihm wird der Ruhm bleiben, eine ganze Industrie aufgeschreckt zu haben.

Aber bei SpaceX, seiner Raumfahrt-Gesellschaft ist das etwas anderes. Hier hat er keinen Markt aufgerüttelt. Er hat ihn erschaffen, er hat das Ende des Mondfahrt-Programms der USA analysiert, sich angeschaut, was das Ende des Space-Shuttle bedeutet hat und was sich ändern muss, damit aus der subventionierten Abenteuerraumfahrt ein Business wird, bis hin zur Besiedelung des Planeten Mars.

Kurz und schmerzhaft: alle Kolumnen

Oxfam, eine Gesellschaft, die sich der Armutsforschung verschrieben hat, rechnet vor, dass Bill Gates im Alter von 86 die Billion vollhaben wird, wenn er seinen Vermögenszuwachs von elf Prozent im Jahr beibehalten kann. Ob es uns passt oder nicht: Jeder sollte sich mit dem Gedanken anfreunden, dass es bald einen Menschen geben wird, der eine Billion Dollar Privatvermögen sein Eigen nennt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und, ob man in der richtigen Industrie ist.

Außer in der Technologiebranche ist bislang kein anderer Anwärter in Sicht. Im Silicon Valley muss man dafür aber nicht mehr sitzen. Immerhin kommen schon jetzt drei der sieben größten Cloud-Anbieter der Welt aus China. Alibaba, Tencent, Baidu – und China Telecom ist auf dem Sprung. Mit jedem abgelehnten Einwanderungs-Visum in die USA fällt das Valley einen weiteren Schritt zurück.

Immer dienstags schreiben Britta Weddeling und Axel Postinett, Korrespondenten des Handelsblatts im Silicon Valley, über neue Trends und den digitalen Zeitgeist im Tal der Nerds.